"Este Mundial es un aprendizaje y una revancha para Mascherano", afirmó Lombardi

El ex defensor campeón del mundo Sub-20 Gustavo Lombardi aseguró que el campeonato de la categoría que se desarrolla en el país es "un aprendizaje y una revancha" para el entrenador, Javier Mascherano.

"Para Mascherano es una revancha. Quizás creía que su etapa se había terminado, pero se nota un cambio en él. Lo veo cuando sale del hotel y habla con la prensa, en su trato con los chicos. También es un aprendizaje y ajustará muchas cosas para su carrera como entrenador. De a poco veremos su idea futbolística", indicó Lombardi en diálogo con Télam desde Santiago del Estero.

"Mascherano sabe que quedó en ese grupo de jugadores que fueron símbolo y lamentablemente no ganaron títulos. Igual, él como entrenador no querría trasladar eso a los chicos, o esa necesidad de conseguir un título porque él no lo logró como jugador. Trataría de evitar esa situación, pero en un plano secundario está", señaló Lombardi.

"Quizás él piense en esa suerte de reconciliación con la gente, de no poder darle un campeonato como futbolista, pero sí como entrenador. Pero estará atento a no trasladar esa presión a los chicos", apuntó el ex River Plate para Agencia Télam.

Lombardi, quien cubre el Mundial Sub-20 Argentina 2023 como comentarista para la señal deportiva TyC Sports, se sorprendió por el trato que los hinchas le brindaron a Mascherano en la calle y el estadio Único Madre de Ciudades.

"Me sorprendió para bien cuando en las pantallas fueron nombrando a todos y él se llevó una de las más grandes ovaciones. Imagino que se habrá sentido bien. Es la cara de esta selección, con el apellido más importante", completó.

Con información de Télam