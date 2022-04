All Blacks

Los All Blacks oficializaron los partidos como local en 2022 y dos serán ante Argentina

La New Zealand Rugby (NZR) dio a conocer hoy la serie de partidos que los All Blacks jugarán a lo largo del año de local y dos de ellos serán ante el seleccionado argentino, Los Pumas, por el Rugby Championship.

Nueva Zelanda difundió oficialmente los seis cotejos que jugará en casa en 2022: dos con Argentina, uno con Australia y tres contra Irlanda.

Los All Blacks se presentarán por primera vez el sábado 2 de julio, en el Eden Park ante Irlanda y los siguientes partidos ante los británicos serán el 9 de julio, en Dunedin, en el Forsyth Barr Stadium, y el 16 del mismo mes en Wellington, en el Sky Stadium, consignó el sitio NewsHub.

A mitad de año por el Rugby Championship, los All Blacks, tricampeones del mundo, recibirán a Los Pumas el sábado 27 de agosto en Orangetheory Stadium de Christchurch y luego el 3 de septiembre volverán a jugar en FMG Stadium Waikato de Hamilton.

Argentina jugó ante los All Blacks en 33 ocasiones, con 31 derrotas, un empate (21-21, el 2 de noviembre de 1985 en Buenos Aires) y un triunfo (25-15, el 14 de noviembre de 2020 en Australia).

El director ejecutivo de NZR Mark Robinson señaló sobre el calendario de los All Blacks: "No hemos recibido a Irlanda desde 2012 y Argentina no ha jugado aquí desde 2018, por lo que estamos ansiosos por recibir a dos grandes rivales de rugby y sus fanáticos en nuestro país”.

Finalmente, Nueva Zelanda cerrará los partidos en casa ante Australia, el 24 de septiembre en el Eden Park de Auckland.

Con información de Télam