El líder Bayern Münich igualó sobre la hora ante Colonia en la Bundesliga de Alemania

El líder Bayern Münich rescató una unidad sobre la hora al igualar en el último minuto en su estadio contra Colonia 1 a 1, en uno de los cuatro encuentros que pusieron en marcha hoy la decimoséptima fecha de la Bundesliga de Alemania de fútbol.

El partido se llevó a cabo en el estadio Allianz Arena, en la ciudad de Münich, y el francés Ellyes Skhir puso en ventaja a Colonia, a los 4 minutos del primer tiempo, pero el alemán logró igualarlo para el conjunto bávaro, a los 45 de la segunda etapa.

Con la igualdad, Bayern Münich continúa en lo más alto de la Bundesliga con 36 unidades, pero ahora con menos ventaja sobre el escolta RB Leipzig, que goleó como visitante 6 a 1 al último Schalke 04 y se ubica con 32 unidades. Colonìa acumula 21 y está undécimo.

Los otros resultados de los partidos jugados hoy, fueron los siguientes:

Hertha Berlin 0 - Wolfsburgo 5 y Hoffenheim 2 - Stuttgart 2.

La decimoséptima fecha y última de la primera rueda, finalizará mañana con estos partidos:

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen (juega el argentino y campeón del Mundo Exequiel Palacios) vs. Bochum, Augsburgo vs. Borussia Mönchengladbach, Friburgo vs. Eintracht Frankfurt (Lucas Alario) y Werder Bremen vs. Unión Berlín.

Posiciones: Bayern Münich 36 unidades; RB Leipzig 32; Frankfurt, Unión Berlín y Friburgo 30; Wolfsburgo 29; Borussia Dortmund 28; Borussia Mönchengladbach 22; Bayer Leverkusen, Werder Bremen y Colonia 21; Mainz 05 20; Hoffenheim 19; Stuttgart y Bochum 16; Augsburgo 15; Hertha Berlin14; y Schalke 04 9.

Con información de Télam