Estudiantes perdió ante Corinthians en Brasil y la serie se definirá en La Plata

Estudiantes cayó por 1 a 0 ante Corinthians en San Pablo, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con gol de Gil a los 17 minutos del primer tiempo, y en una semana será la revancha en La Plata.

El "Timao" de Vanderlei Luxemburgo se llevó demasiado premio, mantiene su invicto como local ante equipos argentinos en Copa Sudamericana y llegará con ventaja para disputar la segunda parte de la serie en busca de las semifinales.

Estudiantes hizo un buen partido donde los puntos más altos del equipo fueron los trabajos de José Sosa, Eros Mancuso y Santiago Núñez.

Con un buen trabajo de Sosa y Fernando Zuqui el equipo argentino se plantó en la mitad de la cancha y manejó el ritmo del partido ante Corinthians, pero su mejor rendimiento no lo pudo cristalizar en la red.

A los 8 minutos Mauro Boselli, luego de una presión alta habilitó a Benjamín Rollheiser, que no tuvo un buen control y desperdició una buena chance ante el anticipo del arquero Cassio, y a los 11 el “10” habilitó a Mancuso, que remató alto desde una buena posición, y a los 15 Zuqui la peleó por izquierdo, habilitó al lateral y el ex Boca Juniors otra vez probó y la pelota se fue por arriba del travesaño.

A los 17 minutos el "TImao" llegó por primera vez y consiguió la ventaja. El paraguayo Matías Rojas, ex Racing Club, ejecutó un córner que sancionó el árbitro venezolano Jesús Valenzuela cuando el asistente había marcado saque de arco, la pelota fue al segundo palo y Gil se escapó a la marca y de derecha superó a Mariano Andújar para abrir el marcador.

A los 21 minutos un desborde de Fabio Santos no lo pudo aprovechar Maycon que remató afuera. Estudiantes tomó otra vez el control del juego y a los 25 estuvo cerca de la igualdad. Sosa ejecutó un tiro libre por afuera de la barrera y la pelota pegó en el palo y fue a las manos del arquero.

A los 28 minutos el conjunto platense tuvo otra chance, Mancuso combinó con Sosa y su zurdazo se fue afuera, y a los 39 Sosa combinó con Leonardo Godoy, que habilitó a Rollheiser y su zurdazo lo controló Cassio.

Sobre el final pudo aumentar el equipo de Luxemburgo cuando llegó Fabio Santos a posición de gol y Andújar respondió de buena manera tirándose abajo. Demasiado premio para el local la victoria parcial en los 45 minutos iniciales.

En el complemento el conjunto de Eduardo Domínguez siguió con el control de la pelota y el dominio del juego, pero no pudo encontrar precisión en el último pase para romper la solidez de la última línea paulista, que se mostró muy segura tanto por abajo como en el juego aéreo.

A pesar del dominio el "Pincha" no pudo encontrar opciones de gol ya con el debut del chileno ex Huachipato, Javier Altamirano, que ayer cumplió 24 años, y las más claras en el segundo tiempo fueron de Corinthians en dos contraataques. A los 31 minutos, en una pelota filtrada Maycon quedó mano a mano con Andújar y Núñez salvó antes que la pelota ingrese al arco.

Y a los 38 minutos un pelotazo largo de Fabio Santos para el ingresado paraguayo ex San Lorenzo, Ángel Romero, que buscó el pase atrás y Gustavo Silva con el arco a su disposición perdió la chance de aumentar la ventaja.

Así se llegó al final con un Estudiantes con coraje pero sin claridad para conseguir un empate que mereció por el desarrollo del juego, pero quedó en condiciones de dar vuelta la serie el martes 29 en La Plata.

- Sintesis -

Corinthians: Cassio; Bruno Méndez, Gil, Murillo y Fabio Santos; Gabriel Moscardo y Maycon; Matías Rojas, Renato Augusto y Biro; Yuri Alberto. DT: Vanderlei Luxemburgo.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo y Eros Mancuso; Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Santiago Ascacibar y José Sosa; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 17 minutos Gil (C).

Cambios en el segundo tiempo: 11 minutos Gustavo Silva por Biro (C), 23 minutos Javier Altamirano por Zuqui (E), Ángel Romero por Yuri Alberto (C) y Giuliano por Rojas (C), 32 minutos Franco Zapiola por Sosa (E) y Mauro Méndez por Boselli (E) y 34 minutos Ruan Oliveira por Gabriel Moscardo (C).

Amonestados: Bruno Méndez y Fabio Santos (C). Jorge Rodríguez, Benjamín Rollheiser y Leonardo Godoy (E).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

VAR: Angelo Hermosilla (Chile)

Estadio: Neo Química Arena (Corinthians)

Con información de Télam