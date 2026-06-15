Zaguero canadiense Davies enfrenta una carrera contrarreloj antes del partido contra Qatar

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Canadá contra Bosnia y Herzegovina

El zaguero canadiense Alphonso Davies estuvo el lunes en ‌el campo de ‌entrenamiento, pero no participó plenamente en la sesión, ya que aún se encuentra recuperándose de una lesión en el tendón de la corva, por lo que se mantiene en ​duda su ⁠participación en el segundo partido ‌de Canadá en el Mundial.

Tras ⁠empatar el viernes 1-1 ⁠con Bosnia y Herzegovina en su primer partido del Grupo B en Toronto, ⁠Canadá se ha trasladado a Vancouver ​para disputar sus dos ‌próximos encuentros.

Aunque Davies, ‌de 25 años, participó en algunos ⁠de los calentamientos de la sesión del lunes, un miembro del cuerpo técnico dijo que todavía ​no se ‌ha incorporado al entrenamiento completo de cara al partido del jueves contra Qatar.

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"Él (Davies) es uno de los mejores jugadores de ⁠nuestro equipo, es un jugador de clase mundial, así que obviamente tenerlo en la alineación sería increíble. Tenemos plena confianza en la plantilla, y quien sea que pueda entrar a jugar hará ‌un gran trabajo", dijo el defensa Joel Waterman a los periodistas.

Los cuatro equipos del grupo tienen un punto, un gol a favor y uno ‌en contra, antes de la segunda jornada del 18 de junio.

Suiza se enfrentará ‌a Bosnia ⁠y Herzegovina en Los Ángeles, seguida del choque entre Canadá ​y Qatar en Vancouver.

Con información de Reuters