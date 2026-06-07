Zaguero brasileño Wesley se someterá a estudios para evaluar lesión que podría dejarlo fuera del Mundial

​El zaguero brasileño Wesley se someterá a una ‌serie de exámenes ‌para conocer la intensidad de su lesión que pone en peligro su participación en el Mundial, dijo el sábado el director técnico ​Carlo ⁠Ancelotti.

El defensor de la Roma ‌salió llorando a los ⁠15 minutos del ⁠partido que Brasil ganó 2-1 a Egipto en el cierre ⁠de su preparación para ​la Copa del Mundo, ‌tras sentir una ‌molestia en la ingle ⁠de la pierna izquierda.

"Wesley va al departamento médico, va a hacer un ​diagnóstico, mañana ‌tiene que hacerse exámenes, tiene un problema muscular y tenemos que esperar el diagnóstico de ⁠mañana. Creo que tendrá tiempo para recuperarse y estar con nosotros en este Mundial, sino tendremos que escoger a otro, tenemos tiempo para hacerlo", dijo ‌Ancelotti en conferencia tras el partido.

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Brasil debutará en la Copa del Mundo el próximo sábado contra Marruecos en Nueva ‌York por el Grupo C. Posteriormente, se enfrentará a Haití ‌en Filadelfia ⁠el 19 de junio y a Escocia ​el 24 de junio en Miami.

Con información de Reuters