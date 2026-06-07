Zaguero brasileño Wesley se someterá a estudios para evaluar lesión que podría dejarlo fuera del Mundial

El zaguero brasileño Wesley se someterá a una serie de exámenes para conocer la intensidad de su lesión que pone en peligro su participación en el Mundial, dijo el sábado el director técnico Carlo Ancelotti.
El defensor de la Roma salió llorando a los 15 minutos del partido que Brasil ganó 2-1 a Egipto en el cierre de su preparación para la Copa del Mundo, tras sentir una molestia en la ingle de la pierna izquierda.
"Wesley va al departamento médico, va a hacer un diagnóstico, mañana tiene que hacerse exámenes, tiene un problema muscular y tenemos que esperar el diagnóstico de mañana. Creo que tendrá tiempo para recuperarse y estar con nosotros en este Mundial, sino tendremos que escoger a otro, tenemos tiempo para hacerlo", dijo Ancelotti en conferencia tras el partido.
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Brasil debutará en la Copa del Mundo el próximo sábado contra Marruecos en Nueva York por el Grupo C. Posteriormente, se enfrentará a Haití en Filadelfia el 19 de junio y a Escocia el 24 de junio en Miami.
Con información de Reuters