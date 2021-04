Mientras en el básquet masculino se vive un momento de máximo esplendor por las destacadas actuaciones de Facundo Campazzo en Denver Nuggets y Gabriel Deck, con futuro en Oklahoma City Thunder de la NBA; el femenino tampoco se queda atrás y marca el camino. Esta noche, en una jornada histórica para el deporte, se confirmó que Florencia Chagas, base de la Selección Argentina de Básquet, fue elegida en el puesto 31 del draft por Indiana Fever para disputar la Women's National Basketball Association (WNBA).

La actual base o escolta del seleccionado nacional, con apenas 19 años, había confirmado hace pocas horas que tres equipos pidieron que anote su nombre en el draft. Incluso, a principios de este año, había mostrado sus ilusiones al ser apodada como "la joya del básquet femenino" en el país. "Estar en el draft y tener la chance de jugar en la mejor liga es un objetivo que no voy a dejar de buscar. Me ilusiona mucho pero no me quita el sueño", había dicho en su momento, en diálogo con la página oficial de la Confederación Argentina de Básquet (CAB), enfocada en afianzarse en Europa y ganar mayor experiencia.

Al recibir el interés, todo cambió durante el día y a pesar de su juventud, confirmó: "Voy a poner mi nombre porque hay tres interesados. Si bien no hay nada seguro, es una posibilidad que vamos a tomar". Horas más tarde, la noticia resonó fuerte en Argentina y fue confirmada a través del Twitter Oficial de la CAB: "Otro hito en la historia del básquet argentino: Florencia Chagas, de 19 años, se convierte en la primera argentina elegida en el draft de la WNBA. Indiana Fever seleccionó en el puesto #7 de la tercera ronda a esta base-escolta que juega en Empoli. ¡Felicitaciones Flor!".

Así lo anunciaron:

La basquetbolista de 1,78 mts, dio sus primeros pasos en el club Casa de Padua y, según los distintos profesores que la vieron, era tan buena que jugaba con varones mayores a los 12 años. En Argentina pasó por Vélez Sarsfield, los Indios de Moreno y Berazategui. Sus grandes rendimientos llamaron la atención a equipos de diferentes países y optó por seguir su carrera en Italia, en Familia Schio. En el medio, brilló en el Mundial U17 y hasta convirtió el primer triple doble de la historia en dicha competencia.

Actualmente se encuentra a préstamo en Empoli de la Liga de Italia -desde mediados del 2020- y si bien Indiana terminó quedándose con la joya, New York y Connecticut parecen haber intentado meterse en la pelea por Chagas. A su vez, cabe destacar que ya hizo su debut en la Mayor y solo piensa en lo que viene: "Lograr cada año una mayor participación, sumar experiencia para estar a la altura de lo que significa y la gran ilusión es estar en los Juegos Olímpicos de París 2024".

"Mis referentes en Argentina, lo que miro mucho, son Meli Gretter y Facu Campazzo", dijo Chagas hace un tiempo en una entrevista. Y tras un día inolvidable para su carrera profesional, recibió un mimo más que especial del hombre de los Denver Nuggets. Citando un tuit con la noticia de su paso a la WNBA, Campazzo escribió en sus redes sociales: "¡Orgullo!".

Mirá: