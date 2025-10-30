Una figura del vóley mundial murió a los 26 años y hay tristeza en el deporte

La muerte que golpea al mundo del deporte y, en especial, al vóley.

El mundo del deporte se vio sacudido en las últimas horas. Saber Kazemi, reconocido jugador de vóley de Irán, falleció a los 26 años por una muerte cerebral luego de estar once días en coma tras sufrir un accidente en Doha, Qatar. La noticia fue confirmada por la Federación Iraní de Vóleibol sobre quien representó a su país desde el 2018.

El accidente que padeció Kazemi, jugador del club Al-Rayyan, fue el 18 de octubre en Doha, cuando recibió una descarga eléctrica al meterse en la pileta del hotel en el que descansaba, según reveló la Agencia de Noticias de Irán. Tras sufrir la descarga, médicos lo reanimaron e ingresó a un hospital de la capital qatarí en estado de coma inducido por los daños cerebrales.

Los médicos de la Federación Iraní de Voleibol confirmaron que, en base a los exámenes clínicos, “la actividad cerebral de Saber Kazemi se ha declarado irreversible y su estado clínico se describe como muerte cerebral”. Aunque su diagnóstico era delicado, el jugador permaneció conectado a máquinas de soporte vital en cuidados intensivos.

En medio de la investigación para saber las causas reales de su fallecimiento, varios testigos manifestaron que Kazemi señaló haber recibido una fuerte descarga eléctrica, segundos antes de perder el conocimiento. El doctor Jabari, quein participó del traslado del voleibolista, aconsejó una revisión médica adicional antes de que se establezcan las causas definitivas.

La muerte de Kazemi produjo una tristeza y un golpe duro tanto en Irán como en Qatar, ya que varias personsalidades del deporte y ajenas al mismo, se expresaron en redes sociales para despedirlo. Oriundo de Gurgan, Kazemi se hizo conocido en el volei como opuesto con un gran recorrido pese a su corta edad, ya que se desempeño en Irán, Turquía, Catar, Kuwait e Indonesia.

El debut con el seleccionado iraní fue en 2018, en partido de la Liga de Naciones ante Brasil. Unos meses más tarde de ese encuentro, Kazemi fue importante para obtener la medalla de oro de Irán en los Juegos Asiáticos de Indonesia. Por otro lado, el atacante fue parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, en 2021, fue elegido el Jugador Más Valioso (MVP) después de ganar el título asiático, según informó Mehr News.

“Fue un símbolo de esperanza, determinación y humildad, conocido por su sonrisa radiante y su espíritu afable”, expresó la Federación en su comunicado oficial en redes sociales. El accidente que terminó con su vida se mantiene bajo investigación y, según autoridades médicas, los detalles sobre la descarga eléctrica hasta el momento no fueron aclarados de forma completa, por lo que se realizarán más indagaciones adicionales hasta determinar con exactitud qué fue lo que sucedió.