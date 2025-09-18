Selección Argentina de vóley vs Francia por el Mundial 2025: cuándo juegan, fecha, horario y cómo ver en TV

La selección argentina de vóley masculino se prepara para su encuentro más importante del Mundial 2025. El equipo dirigido por Marcelo Méndez enfrentará este jueves a Francia en un partido decisivo para la clasificación a octavos de final. El conjunto albiceleste llega como líder del Grupo C tras dos victorias consecutivas. La expectativa crece entre los fanáticos del vóley argentino por este duelo ante el bicampeón olímpico vigente.

¿Cuándo juega la selección de vóley ante Francia?

El partido Argentina vs Francia está programado para el jueves 18 de septiembre a las 7 de la mañana, horario argentino. El encuentro se disputará en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, en Filipinas, como parte de la última fecha del Grupo C del Mundial de Vóley Masculino 2025. Los aficionados podrán seguir el partido en vivo por televisión a través de DSports. También estará disponible vía streaming por VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World.

Argentina llega a este compromiso en una posición favorable tras su victoria ante Corea del Sur por 3-1. El seleccionado nacional acumula cinco puntos en la tabla de posiciones del Grupo C y se encuentra como único puntero. Los dirigidos por Méndez necesitan una victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final. Francia, por su parte, suma cuatro unidades tras la sorpresiva derrota ante Finlandia por 3-2 en la segunda fecha.

El equipo galo representa uno de los principales candidatos al título mundial en Filipinas 2025. Francia conquistó las medallas de oro en los últimos dos Juegos Olímpicos, Tokio 2020 y París 2024, consolidándose como la potencia dominante del vóley mundial actual. Sin embargo, el conjunto europeo busca su primer título de campeón mundial, ya que su mejor actuación previa fue el bronce obtenido en 2002. La inesperada caída ante Finlandia complicó sus aspiraciones de liderar el grupo.

El plantel argentino cuenta con figuras destacadas como Luciano De Cecco, quien hace historia al disputar su sexto Mundial. El experimentado armador regresó al seleccionado tras un parate después de los Juegos Olímpicos de París 2024. También se destacan Matías Sánchez, Matías Giraudo, Pablo Kukartsev y Germán Gómez como referencias del equipo. El conjunto albiceleste viene de ganar el torneo Hubert Wagner enfrentando a grandes rivales como Polonia, Brasil y Serbia.

La clasificación del Grupo C presenta a Argentina con cinco puntos tras dos victorias, Francia con cuatro puntos, Finlandia con tres y Corea del Sur sin sumar unidades. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzan directamente a octavos de final del Mundial de Vóley 2025. En caso de lograr el primer o segundo puesto, Argentina enfrentará a un rival del Grupo F, conformado por Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia.

Este Mundial marca un hito para el vóley argentino por varios motivos especiales. Es la primera vez que el torneo cuenta con 32 selecciones participantes, ampliando la competencia mundial. Argentina busca alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 2002, cuando fue sexta en el Mundial disputado en casa. El mejor resultado histórico del seleccionado nacional sigue siendo el bronce conseguido en 1982, también como anfitrión del certamen mundial.