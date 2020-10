Es un hecho que Sebastián Villa ya no jugará más en Boca Juniors. Además de la denuncia por violencia de género en su contra, contrajo graves diferencias con la dirigencia. Habiendo sido apartado del plantel de Miguel Ángel Russo tras la grave acusación de su ex pareja Daniela Cortés, el futbolista colombiano se mantiene al margen del grupo a la espera de un fallo oficial. Sin embargo, en el medio pidió irse del xeneize. Esto, al parecer, no cayó para nada bien puertas adentro.

Un alto dirigente del club ubicado en la calle Brandsen al 800 en el barrio de La Boca le manifestó a El Destape su malestar (y el de toda la dirigencia) por las formas en que Sebastián Villa se amparó para destrabar su salida del club luego del escándalo por la denuncia tan grave como la que realizó su ex pareja Daniela Cortés.

La posición de la dirigencia de Boca sobre el caso Villa

"Sebastián Villa hizo cosas que no son correctas, hay problemas. No estoy hablando del problema con su pareja. No sé comportó como debía", enfatizaron desde el club azul y oro a El Destape. Da la sensación de que, con todo lo grave que es la denuncia por violencia de género en su contra, en Boca no se tomaron bien la presión que hizo el jugador para salir del club en una etapa en la que buscaron resguardarlo hasta el veredicto final de su situación.

Hace poco más de un mes, y ante la oferta concreta de Atlético Mineiro de Brasil para llevárselo a cambio de 4 millones de dólares, Sebastián Villa explotó puertas adentro tras ser rechazado este ofrecimiento.

El confuso comunicado de Villa tras la denuncia por violencia de género

Meses atrás, cuando su ex pareja Daniela Cortés lo denunció por violencia de género, el futbolista Sebastián Villa emitió un confuso comunicado a través de las redes sociales: "A raíz de lo que se está viendo en las redes sociales, quería decirles que yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mi sobrinita, mi primita, tengo mujeres en mi familia".

"Aclararles de que no estoy en mi casa y no sé con qué intenciones se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana empezaré a aclarar la situación con la persona indicada. Una feliz noche para todos", sentenció el jugador de Boca Juniors. Desde este video, han pasado más de cinco meses y la causa aún sigue sin tener su veredicto final.