Vinicius se compromete a anteponer el equipo mientras Brasil espera debut en Mundial ante Marruecos

Vinicius Junior de Brasil y sus compañeros de equipo durante el entrenamiento

Vinicius Jr. no está en Estados Unidos en busca de titulares o trofeos individuales, y ‌antes del debut de ‌Brasil contra Marruecos el domingo, el extremo dejó claro que llegó al Mundial con un único objetivo: ayudar a que los pentacampeones vuelvan a lo más alto.

"El Mundial no empieza mañana; para nosotros comenzó hace varios días porque estamos muy centrados en nuestro juego, nuestro desarrollo y nuestra preparación ​para empezar con buen ⁠pie en el Mundial", declaró Vinicius en una rueda ‌de prensa el viernes.

"No me importan los títulos ⁠individuales, no estoy aquí para ser ⁠el MVP; estoy aquí para ayudar a Brasil a ganar su sexto título mundial. No estoy aquí para ser el ⁠mejor jugador del torneo; estoy aquí para ayudar a ​Brasil a volver a la cima".

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Brasil lleva ‌24 años persiguiendo su sexto ‌título mundial, y tras caer eliminado en cuartos de final ⁠en las dos últimas ediciones, la presión es máxima.

Sin embargo, como parte importante del equipo de 2022 que cayó por penales ante Croacia en Qatar, Vinicius afirmó que las ​cicatrices del ‌último Mundial han agudizado la concentración de la plantilla para el torneo que comienza.

"El Mundial es diferente a cualquier otro torneo, y el último me enseñó que tenemos que estar preparados hasta el último ⁠minuto del partido", señaló. "Tenemos que hacer las cosas de otra manera: hemos aprendido la lección".

Para Vinicius, este torneo conlleva tanto el peso de la ambición como el del momento oportuno.

Afirmó que se encontraba en perfecta forma física tras haber evitado las lesiones esta temporada y describió el Mundial como "el momento más importante y ‌especial" de su carrera.

Atribuyó al seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, el mérito de haberle dado libertad para ser él mismo durante los muchos años que estuvieron juntos en el Real Madrid, donde ganaron dos títulos de la Liga de Campeones en 2022 ‌y 2024.

"Jugar para Ancelotti es especial porque me da libertad para hacer lo que mejor sé hacer. No me refiero solo a ‌marcar goles, sino ⁠a jugar bien. No importa cuántos goles marque; lo que importa es el equipo".

"Ancelotti siempre dice ​que tenemos que jugar los 90 minutos con la máxima concentración porque, en un Mundial, los pequeños detalles pueden marcar la diferencia".

Con información de Reuters