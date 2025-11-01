El salario de Vinícius Júnior en el Real Madrid: cuánto dinero gana

Vinicius Junior al festejar su gol en la final frente al Borussia Dortmund.

Vinícius Júnior es uno de los mejores jugadores de la actualidad y una de las grandes figuras del Real Madrid. Un delantero con gambeta y mucho gol, que lo convirtieron en los últimos años en una carta muy valiosa para el "Merengue". Sin embargo, este semestre ha alternado titularidad con suplencia en su equipo, dado que Xabi Alonso probó distintos jugadores en su posición, en búsqueda de encontrar el equipo ideal.

Surgido de las divisiones inferiores del Flamengo, le tocó con 17 años perder una final continental frente a Independiente, que terminaría con vuelta olímpica en el Maracaná para los de Avellaneda, en la conquista de la Copa Sudamericana 2017. Y ya con la mayoría de edad, su desembarco en la Casa Blanca fue en julio de 2018. A partir de allí fue consolidándose como una de las figuras del equipo hasta convertirse en uno de los mejores salarios del mundo.

Cuánto gana Vinícius Júnior en el Real Madrid

El crack brasileño gana alrededor de $421.792 de dólares semanales , lo que equivale a más de $21 millones de dólares anuales .

, lo que equivale a más de . Kylian Mbappé es el que más gana en el Real Madrid, seguido por el experimentado David Alaba. Mientras tanto, Jude Bellingham y Vinícius ganan salarios idénticos en el club, ocupando el tercer y cuarto lugar.

Qué jugadores ganan mejor en el Real Madrid

Kylian Mbappé – $32.726.459 David Alaba – $23.691.627 Jude Bellingham – $21.933.182 Vinícius Jr. – $21.933.182 Fede Valverde – $17.552.863

Vinicius Junior con la camiseta del Real Madrid.

La carrera Vinícius Júnior de en el Real Madrid

A lo largo del tiempo, su evolución fue constante gracias a su trabajo y confianza, especialmente bajo la dirección de Carlo Ancelotti. A partir de la temporada 2021-2022, Vinícius se consolidó como una de las estrellas del equipo. Formó una dupla letal con Karim Benzema, destacando por su capacidad para desequilibrar, su velocidad y su determinación en los partidos importantes. En esa campaña, fue clave en la conquista de la Champions League 2022, marcando el gol del triunfo en la final ante el Liverpool.

Desde entonces, se ha convertido en una de las figuras más importantes del Real Madrid y del fútbol mundial. Su influencia ofensiva, su capacidad de generar peligro constante y su liderazgo en el ataque lo han convertido en referente del nuevo proyecto merengue. En 2023 y 2024, continuó sumando títulos, consolidándose como heredero natural de los grandes cracks de la historia reciente del club.