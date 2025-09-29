Villarreal se enfrentará ante Juventus por la fecha 2

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 1 de octubre, Juventus visita a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions.
Así llegan Villarreal y Juventus
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions
Villarreal recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Tottenham.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Juventus y Borussia Dortmund, con un marcador 4-4..
El conjunto local ganó 1 partido y empató 1 en sus últimos 2 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2021/2022, y Villarreal se impuso por 0 a 3.
Horario Villarreal y Juventus, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas