Ver River vs. Aldosivi en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

El Millonario busca dejar atrás la derrota en el Superclásico.

River recibe este sábado a las 21:30 a Aldosivi de Mar del Plata por la fecha 16 del torneo Apertura. El conjunto que dirige Eduardo "Chacho" Coudet busca una victoria que le permita recuperarse de lo que fue la derrota en el Superclásico ante Boca y tendrá la oportunidad de hacerlo de manera inmediata ante su gente, que le exigirá una mejor versión futbolística al equipo.

Pese a haber caído en el partido más importante de la fase regular, el Millonario consiguió asegurar su pasaje a los playoff. Tigre, que se encuentra noveno, está a siete unidades del club de Núñez a falta de seis puntos en juego para que termine esta etapa del campeonato, algo que le dará tranquilidad al entrenador para trabajar en mejorar el funcionamiento de cara a los duelos de eliminación directa.

Por dónde ver River contra Aldosivi

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre River y Aldosivi de este sábado a las 21:30 será transmitido por TNT Sports.

Un cambio obligado por lesión para Coudet

El entrenador no podrá contar para enfrentar al Tiburón con Sebastián Driussi, quien salió lesionado del partido frente a Boca.y tiene un desgarro grado 2 en el bíceps femoral derecho, por lo que se espera que el goleador se quede afuera por alrededor de 21 días de las canchas. Una baja sensible para Coudet teniendo en cuenta sus intervenciones en duelos claves para el Millonario como frente a Racing y Carabobo por la Copa Sudamericana.

El equipo de Coudet viene de sufrir un duro cachetazo.

Si sostiene el mismo esquema que hasta el momento, Coudet tendrá que decidir entre diferentes opciones para los próximos encuentros, donde pesará mucho el rendimiento individual que brinde cada futbolista. Los que más posibilidades tienen de ser titulares contra Aldosivi son Maximiliano Salas y Facundo Colidio. En un segundo escalón están Ian Subiabre, Joaquín Freitas y Agustín Ruberto.

Nicolás Ramírez, el árbitro designado contra Aldosivi

Luego de la polémica protagonizada por Darío Herrera y Héctor Paletta en el VAR por el supuesto penal que no le cobraron a River frente a Boca en tiempo de descuento, la mirada del público de River estará puesta también sobre el arbitraje. El designado para este encuentro frente a Aldosivi fue Nicolás Ramírez, mientras que el referí VAR será Nicolás Lamolina. Y su asistente en la cabina de video arbitraje será Lucas Comesaña.