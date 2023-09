Djokovic quiere ganar divirtiéndose en el Abierto de EEUU

Novak Djokovic se desahogó el martes tras su pase a la siguiente ronda en el Abierto de Estados Unidos cantando un clásico de los Beastie Boys. El segundo cabeza de serie dijo que estaba intentando disfrutar de su tiempo en la pista a pesar de la presión a la que se enfrenta para seguir ganando.

El tenista de 36 años, que busca igualar el récord histórico de Margaret Court de 24 títulos de Grand Slam, se impuso al estadounidense Taylor Fritz por 6-1, 6-4 y 6-4 en el estadio Arthur Ashe para alcanzar su 47ª semifinal en un torneo grande.

Djokovic, que se mostró más relajado en su entrevista posterior al partido, cantó '(You Gotta) Fight for Your Right (to Party)' (Tienes que luchar por tu derecho a la fiesta), con los aficionados en las gradas acompañándole.

"Intento disfrutar de los momentos en la pista, pero hay tanto estrés y presión que es difícil divertirse, por así decirlo, en la pista", declaró Djokovic a la prensa.

"Para mí se trata de encontrar la manera de navegar por el partido y ganarlo."

"Pero fuera de la pista, en lo que respecta a seguir siendo tenista profesional y viajar por todo el mundo con mi equipo de entrenadores, intentamos no complicarnos la vida, divertirnos y disfrutar de la vida."

El serbio dijo que espera una "gran batalla" en las semifinales del viernes contra el ganador del encuentro entre los estadounidenses Frances Tiafoe y Ben Shelton.

"Los dos chicos ... Shelton y Tiafoe, tienen mucho carisma", dijo Djokovic. "Aportan mucha energía en la pista. Son muy rápidos, muy potentes."

"Tengo un par de días libres. En realidad es bueno para mi cuerpo a estas alturas del torneo. Estaré listo sea quien sea el que esté al otro lado de la red."

(Reportaje de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; Edición de Peter Rutherford)