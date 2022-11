Incertidumbre en Valencia y Uruguay por la lesión de Cavani de cara al Mundial

Edinson Cavani se perderá el partido del Valencia contra el Real Betis el jueves, mientras el delantero se recupera de una lesión de tobillo a dos semanas del debut de Uruguay en el Mundial contra Corea del Sur.

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, dijo que espera que Cavani pueda participar en el torneo de Qatar, a pesar de que su tobillo derecho sigue inflamado.

"Edi en los últimos cinco o seis días ha hecho todo lo posible para poder jugar, pero el tobillo está muy hinchado y tiene dolor", dijo Gattuso en una rueda de prensa el miércoles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Gran disponibilidad del chaval, gran profesionalidad, pero difícilmente podía entrenarse", agregó el DT.

El atacante, de 35 años, ha marcado cuatro goles en siete partidos esta temporada de LaLiga con el Valencia, pero el técnico reveló que ha estado recibiendo un tratamiento constante después de que se viera obligado a salir contra el Barcelona a finales de octubre.

"La última resonancia magnética se hizo hace unas semanas y el tobillo está mejor, pero cuando lo golpean le molesta", dijo.

Gattuso añadió que es el seleccionador uruguayo, Diego Alonso, y su equipo deben decidir si convocan al delantero.

"Es una valoración que tiene que hacer la selección (...) No hemos discutido con nuestro cuerpo médico si puede perderse el Mundial", señaló el técnico italiano.

"Le gusta trabajar y está trabajando mucho. Cuando no lo tienes pesa, pero no soy negativo. Espero que juegue un gran Mundial, que tenga continuidad y que no le moleste el tobillo."

Cavani necesita estar en forma para el encuentro de Uruguay con Corea del Sur el 24 de noviembre. Tras el debut, l "celeste" jugará con Portugal y Ghana en los otros partidos del Grupo H.

(Reportie de Angelica Medina en Ciudad de México. Editado por Javier Leira)