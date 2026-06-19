Uruguay necesita mucha paciencia para doblegar bloque bajo de Cabo Verde: Bentancur

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo H - Arabia Saudí contra Uruguay

La ​selección uruguaya de fútbol necesita armarse de paciencia para el partido del fin ‌de semana contra ‌Cabo Verde, ya que el elenco africano tiene un juego muy sólido en el bloque defensivo, dijo el viernes el centrocampista Rodrigo Bentancur.

Uruguay y Cabo Verde se medirán el domingo en la segunda jornada del Grupo ​H, en ⁠un partido al que ambos llegan con ‌un punto tras igualar en el ⁠debut ante Arabia Saudita ⁠y España, respectivamente.

"Es un equipo que tiene un bloque bajo muy fuerte y sale de ⁠contragolpe", dijo Bentancur sobre el elenco africano.

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"Nosotros ​tenemos nuestro juego y tenemos ‌que tener un poco ‌de paciencia, saber mover la pelota, porque ⁠con ellos en bloque bajo no va a ser fácil hacer un juego directo", destacó.

Cabo Verde tuvo una muy buena ​actuación ante ‌España, en la que mostró una enorme tarea defensiva y una predisposición total a marcar sin cometer faltas.

Uruguay, por su parte, tuvo un gran segundo ⁠tiempo ante Arabia, igualó el marcador tras ir en desventaja y tuvo varias opciones para ganarlo en el final tras asfixiar a su rival en los metros finales del campo.

"Hay que sostener la intensidad" del segundo tiempo del debut, ‌dijo por su parte Agustín Canobbio.

"Sabemos que del otro lado hay un rival muy físico, que en el primer partido estuvo en un bloque bajo y salió de contra. Tienen ‌jugadores muy fuertes, pero tenemos jugadores para estar a la par", agregó.

De acuerdo a la prensa ‌uruguaya, el ⁠entrenador Marcelo Bielsa podría utilizar a Juan Manuel Sanabria, Agustín Canobbio ​y Nicolás de la Cruz, quienes entraron como suplentes en el debut, en el equipo titular.

(Escrito por Javier Leira, editado por Daniela Desantis)