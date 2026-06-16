Maxi Araujo, de Uruguay, celebra el primer gol con Federico Viñas y Agustín Canobbio

La ​selección de fútbol de Uruguay buscó la victoria hasta el final en su debut ante Arabia Saudita por ‌el Grupo H del ‌Mundial pero no logró superar al portero Mohammed Al‑Owais y se quedó con un empate 1-1 el lunes en el encuentro disputado en Miami.

Los equipos se enfrentaron poco después del sorprendente empate 0-0 entre España y Cabo Verde, a sabiendas de que un buen resultado los pondría en ventaja ​en la llave de ⁠la primera fase.

El inicio del partido en el Estadio ‌de Miami estuvo marcado por la disputa en ⁠el mediocampo. Durante los primeros minutos, ⁠el juego fue cerrado, con escasa circulación y pocas aproximaciones a las áreas.

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Uruguay tuvo la primera llegada con un remate ⁠de media distancia de Maxi Araújo y más tarde ​intentó con un golpe de cabeza al ‌centro de Federico Viñas que ‌terminó evitando el portero.

En el tramo final del primer tiempo, ⁠Arabia Saudita comenzó a acercarse con mayor peligro, principalmente a través de centros y acciones aéreas.

A los 41 minutos, tras una seguidilla de envíos al área, el portero uruguayo ​Fernando Muslera ‌respondió a medias en un intento de despeje y dejó un rebote corto que fue aprovechado por Abdulelah Al‑Amri, quien definió para decretar el 1-0 antes del descanso.

Uruguay salió decidido en el segundo tiempo ⁠y modificó rápidamente su esquema. Marcelo Bielsa retiró a Darwin Núñez y Matías Viña e incorporó a Agustín Cannobio y Juan Sanabria para ganar profundidad.

La "Celeste" adelantó líneas y pasó a jugar en campo rival, mientras Arabia Saudita se replegó y apostó a sostener la ventaja.

La presión uruguaya lo acercó al gol. Manuel Ugarte ‌probó desde larga distancia y el remate se estrelló en el poste derecho tras un leve desvío de Mohammed Al‑Owais.

El arquero volvió a responder cuando Federico Valverde ejecutó un tiro libre que tenía destino de gol, pero fue contenido.

El equipo de Bielsa ‌mantuvo la insistencia y tuvo otra ocasión clara a los 73 minutos, en un tramo de dominio sostenido. El empate finalmente llegó ‌a los 79 ⁠minutos: tras un cabezazo de Federico Viñas y un rechazo a medias del arquero, Maxi Araújo ​capturó el rebote y definió con precisión para el 1-1.

En sus próximos partidos, Uruguay medirá a Cabo Verde y Arabia Saudita enfrentará a España el 21 de junio.

(Escrito por Daniela Desantis)