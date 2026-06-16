Uruguay intenta hasta el final pero no puede superar el empate ante Arabia Saudita

La selección de fútbol de Uruguay buscó la victoria hasta el final en su debut ante Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial pero no logró superar al portero Mohammed Al‑Owais y se quedó con un empate 1-1 el lunes en el encuentro disputado en Miami.
Los equipos se enfrentaron poco después del sorprendente empate 0-0 entre España y Cabo Verde, a sabiendas de que un buen resultado los pondría en ventaja en la llave de la primera fase.
El inicio del partido en el Estadio de Miami estuvo marcado por la disputa en el mediocampo. Durante los primeros minutos, el juego fue cerrado, con escasa circulación y pocas aproximaciones a las áreas.
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Uruguay tuvo la primera llegada con un remate de media distancia de Maxi Araújo y más tarde intentó con un golpe de cabeza al centro de Federico Viñas que terminó evitando el portero.
En el tramo final del primer tiempo, Arabia Saudita comenzó a acercarse con mayor peligro, principalmente a través de centros y acciones aéreas.
A los 41 minutos, tras una seguidilla de envíos al área, el portero uruguayo Fernando Muslera respondió a medias en un intento de despeje y dejó un rebote corto que fue aprovechado por Abdulelah Al‑Amri, quien definió para decretar el 1-0 antes del descanso.
Uruguay salió decidido en el segundo tiempo y modificó rápidamente su esquema. Marcelo Bielsa retiró a Darwin Núñez y Matías Viña e incorporó a Agustín Cannobio y Juan Sanabria para ganar profundidad.
La "Celeste" adelantó líneas y pasó a jugar en campo rival, mientras Arabia Saudita se replegó y apostó a sostener la ventaja.
La presión uruguaya lo acercó al gol. Manuel Ugarte probó desde larga distancia y el remate se estrelló en el poste derecho tras un leve desvío de Mohammed Al‑Owais.
El arquero volvió a responder cuando Federico Valverde ejecutó un tiro libre que tenía destino de gol, pero fue contenido.
El equipo de Bielsa mantuvo la insistencia y tuvo otra ocasión clara a los 73 minutos, en un tramo de dominio sostenido. El empate finalmente llegó a los 79 minutos: tras un cabezazo de Federico Viñas y un rechazo a medias del arquero, Maxi Araújo capturó el rebote y definió con precisión para el 1-1.
En sus próximos partidos, Uruguay medirá a Cabo Verde y Arabia Saudita enfrentará a España el 21 de junio.
(Escrito por Daniela Desantis)