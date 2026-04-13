El Union Berlin denuncia los ataques sexistas contra su entrenadora tras el histórico nombramiento

FOTO DE ARCHIVO: Bundesliga - 1. FC Union Berlin vs. FC Augsburg

​El Union Berlin condenó los comentarios sexistas en Internet contra ‌Marie-Louise Eta, que ‌se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo de la Bundesliga.

Eta fue nombrada entrenadora interina el sábado para lo que queda de temporada tras ​el despido ⁠de Steffen Baumgart.

Dirigirá al primer ‌equipo masculino hasta el final ⁠de la temporada, ⁠antes de pasar a la sección femenina del club.

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Sin embargo, su nombramiento ⁠ha ido acompañado de comentarios ​despectivos y sexistas en ‌las redes sociales.

"Me ‌he dado cuenta, pero también ⁠me niego a leer o incluso a exponerme a ese tipo de tonterías, porque para ​mí se ‌trata de la calidad del liderazgo", dijo el lunes el director deportivo del Union, Horst Heldt.

"Tenemos plena confianza en ⁠Loui (el apodo de Eta), una convicción total".

Heldt dijo que era decepcionante que el club tenga que responder a las críticas en 2026, calificando el discurso de "demencial" y "vergonzoso".

El Union afirmó ‌que seguiría protegiendo a su personal del acoso, y Heldt añadió que el club haría todo lo posible para garantizar que el ‌debate no continue.

El Union ocupa el undécimo puesto en la clasificación de la ‌Bundesliga ⁠y recibe el sábado al Wolfsburgo, que se encuentra ​en peligro de descenso.

Con información de Reuters