El Union Berlin denuncia los ataques sexistas contra su entrenadora tras el histórico nombramiento

El Union Berlin condenó los comentarios sexistas en Internet contra Marie-Louise Eta, que se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo de la Bundesliga.
Eta fue nombrada entrenadora interina el sábado para lo que queda de temporada tras el despido de Steffen Baumgart.
Dirigirá al primer equipo masculino hasta el final de la temporada, antes de pasar a la sección femenina del club.
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Sin embargo, su nombramiento ha ido acompañado de comentarios despectivos y sexistas en las redes sociales.
"Me he dado cuenta, pero también me niego a leer o incluso a exponerme a ese tipo de tonterías, porque para mí se trata de la calidad del liderazgo", dijo el lunes el director deportivo del Union, Horst Heldt.
"Tenemos plena confianza en Loui (el apodo de Eta), una convicción total".
Heldt dijo que era decepcionante que el club tenga que responder a las críticas en 2026, calificando el discurso de "demencial" y "vergonzoso".
El Union afirmó que seguiría protegiendo a su personal del acoso, y Heldt añadió que el club haría todo lo posible para garantizar que el debate no continue.
El Union ocupa el undécimo puesto en la clasificación de la Bundesliga y recibe el sábado al Wolfsburgo, que se encuentra en peligro de descenso.
Con información de Reuters