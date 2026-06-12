Una victoria es lo único que vale en debut de Alemania en el Mundial ante Curazao

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Alemania

La selección de fútbol de Alemania intentará comenzar su camino en el Mundial con una victoria contundente ‌sobre Curazao, en el partido ‌más favorable que afrontará en el Grupo E mientras busca dejar atrás las eliminaciones en la primera fase en las últimas dos ediciones del torneo.

Alemania, campeona del mundo en 2014, se ha fijado como objetivo el quinto título mundial, aunque no aparece entre los favoritos este año.

No podría haber esperado un rival más accesible ​para su debut que ⁠la modesta Curazao, la nación más pequeña en clasificarse para ‌el Mundial. Ecuador y Costa de Marfil completan ⁠la zona.

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La Alemania del DT Julian Nagelsmann ⁠lleva una racha de nueve victorias consecutivas, incluyendo un 4-0 sobre Finlandia en su último amistoso en casa el 31 de mayo ⁠y un 2-1 sobre Estados Unidos, coanfitrión del Mundial, ​hace seis días.

Curazao tendrá un debut de mucho ‌peligro, con un plantel conformado por ‌jugadores que en su mayoría militan en los Países Bajos ⁠o en ligas europeas de menor categoría.

Pero el veterano seleccionador Dick Advocaat, que a sus 78 años se convertirá en el DT de mayor edad de la historia del Mundial, está ​deseando enfrentarse ‌a Alemania en su debut en el torneo.

"Alemania es, por supuesto, la clara favorita del grupo", afirmó Advocaat. "Sigue siendo una gran potencia futbolística. Debutar contra Alemania es fantástico. Sabremos de inmediato a qué nivel estamos".

Advocaat sabe que hay ⁠una enorme diferencia de calidad, que Alemania -con jugadores de talla mundial como Kai Havertz, Florian Wirtz y Manuel Neuer-, tratará de aprovechar desde el primer minuto para comenzar el torneo con una victoria.

"No estamos entre los favoritos absolutos; hay otros tres o cuatro", dijo el director deportivo de la selección alemana, Rudi Völler, ganador del Mundial de ‌1990 con Alemania. "Pero sabemos lo importante que es una victoria en el primer partido".

Cualquier resultado que no sea una victoria podría resultar complicado en el grupo, al tiempo que ejercería una presión inmediata sobre los alemanes, con los aficionados en casa deseosos de ver a ‌su equipo volver a la senda de la victoria tras sus dos últimas eliminaciones tempranas.

"Las dos victorias en nuestros dos últimos amistosos nos dan ‌buenas sensaciones y ⁠queremos mantener esa racha aquí", dijo Völler. "No hay garantía de que, si ganas el primer partido, el ​torneo vaya a desarrollarse así para ti. Tenemos que pasar la fase de grupos como primeros, de eso no hay discusión. Ese es nuestro objetivo".

Con información de Reuters