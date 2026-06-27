Una España con varias lesiones enfrenta un dilema con los extremos para fase eliminatoria del Mundial

Reacción de Yeremy Pino de España tras lesionarse ante Uruguay

Puede que España se haya marchado de Guadalajara con una victoria 1-0 ‌sobre Uruguay y ‌el primer puesto del Grupo H del Mundial, pero su noche se vio empañada por las lesiones de Nico Williams y Yeremy Pino, que podrían dejar a la campeona de Europa buscando soluciones para ​las bandas.

Williams se ⁠vio obligado a abandonar el terreno ‌de juego por un problema en ⁠la ingle, mientras que ⁠Pino necesitó asistencia médica al final de la segunda parte tras lesionarse el hombro izquierdo, ⁠aunque logró terminar el partido.

Williams "tiene unas ​molestias. Puede ser una sobrecarga ‌o fatiga. Veremos", explicó ‌el seleccionador Luis de la Fuente a ⁠periodistas tras el partido.

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"Desgraciadamente puede ser una lesión de clavícula", afirmó sobre Pino. "A Yeremy creo que lo vamos a perder".

España ​llegó ‌al torneo con dudas sobre Williams y Lamine Yamal, que sufrieron lesiones en los isquiotibiales en abril.

Aunque Yamal se ha recuperado progresivamente, Víctor Muñoz, que ⁠acaba de fichar por el Liverpool procedente del Osasuna, sigue a la espera de debutar en el torneo debido a una lesión muscular, lo que deja a De la Fuente sin opciones naturales en las bandas.

Si Williams, Pino ‌y Muñoz no están disponibles, podría volver a colocar a Gavi en la banda izquierda, como hizo en el empate sin goles ante Cabo Verde, aunque ese experimento no ‌resultó muy fluido.

Otra posibilidad es desplazar a Mikel Oyarzabal a la izquierda, con Ferran Torres o ‌Borja Iglesias ⁠como delantero centro y Yamal en la banda derecha.

"Si hay que ​jugar sin extremos, se juega sin ellos. Lo podemos hacer", aseguró el DT.

Con información de Reuters