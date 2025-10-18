U. Saint-Gilloise vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

U. Saint-Gilloise recibe el próximo martes 21 de octubre a Inter por la fecha 3 de la Champions, a partir de las 16:00 (hora Argentina).
Así llegan U. Saint-Gilloise y Inter
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions
U. Saint-Gilloise cayó 0 a 4 ante Newcastle United en el Constant Vanden Stock Anderlecht.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions
Inter llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Slavia Praga.
Horario U. Saint-Gilloise e Inter, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas