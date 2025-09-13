Pumas UNAM golea como visitante en torneo mexicano con doblete de Martínez

CIUDAD DE MÉXICO, 12 sep - Pumas UNAM goleó el viernes 4-1 como visitante a Mazatlán en el inicio de la octava jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano con un doblete de Guillermo Martínez.

En el otro partido del viernes, Necaxa y Bravos de Ciudad Juárez empataron 1-1 con goles del argentino Tomás Badaloni y del colombiano Óscar Estupiñán, respectivamente.

En el partido disputado en el estadio El Encanto de Mazatlán, Pumas se adelantó a los 11 minutos con un tiro penal que anotó Martínez después de que el zaguero argentino Facundo Almada le cometió falta dentro del área.

Martínez anotó su doblete en tiempo de reposición de la primera parte cuando empujó el balón sin marca frente a la portería tras recibir un pase de Jorge Ruvalcaba.

Mazatlán descontó cuatro minutos después por conducto del brasileño Fabio Gomes, quien definió de derecha en el centro del área tras recibir un pase de Omar Moreno.

Mazatlán tuvo la opción de empatar a los 57 minutos por la vía del tiro penal, pero el portero costarricense Keylor Navas atajó con los pies el disparo del colombiano Nicolás Benedetti.

Pumas estuvo cerca de anotar el tercer gol a los 68 minutos, pero el disparo del colombiano Alvaro Angulo se estrelló en el poste derecho.

El tercer gol de Pumas cayó a los 95 minutos cuando Alan Medina metió el balón por el ángulo izquierdo con un colocado disparo desde fuera del área.

El club de la Universidad Nacional Autónoma de México cerró la cuenta en tiempo de reposición con un tiro penal que anotó José Juan Macías a los 102 minutos.

El sábado, América enfrentará al Guadalajara en el "clásico nacional" que enfrenta a los dos clubes más populares de México.

Cruz Azul visitará a Pachuca, Tigres UANL jugará ante León, Atlas será local ante Santos Laguna y el campeón Toluca recibirá a Puebla.

La jornada se completará el domingo con los partidos entre Querétaro-Monterrey y Atlético de San Luis-Tijuana.

Con información de Reuters