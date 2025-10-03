Partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura: fixture, horarios, transmisiones y toda la previa

El Torneo Clausura entra en una etapa decisiva con la disputa de su undécima fecha entre el viernes 3 y el lunes 6 de octubre. La jornada presenta varios encuentros atractivos para los cinco grandes del fútbol argentino, que buscan consolidar sus posiciones en las respectivas zonas y asegurar su clasificación a los octavos de final. Con apenas seis fechas restantes en la fase regular, cada punto se vuelve crucial para las aspiraciones de los equipos más populares del país.

River atraviesa un momento particular tras su eliminación en Copa Libertadores ante Flamengo en los cuartos de final. Si bien recuperó aire con el triunfo ante Racing por la Copa Argentina, el Millonario necesita recomponerse en el certamen local, donde marcha tercero en la Zona B con 18 puntos, detrás del líder Deportivo Riestra (22) y Vélez (21). El equipo de Marcelo Gallardo visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito el domingo por la noche, en un duelo clave también en la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores.

Boca también vive un momento delicado en el campeonato y buscará recuperarse ante Newell's en la Bombonera. El Xeneize necesita urgentemente volver al triunfo para calmar las aguas en la Ribera. Con tres partidos sin ganar, se encuentra tercero en la Zona A con 12 puntos, dentro de la zona de clasificación pero lejos de la comodidad que esperaban sus hinchas y mirando la tabla anual donde hoy está fuera de la Copa Libertadores por diferencia de gol. La presión por los resultados y la pelea por ingresar a la próxima Copa Libertadores en la tabla anual mantienen al club en alerta máxima.

Racing Club tendrá un compromiso teórico más accesible cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza el lunes por la noche. La Academia viene de sufrir una dura derrota ante River por la Copa Argentina, y si bien está entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores, sabe que no puede descuidar el torneo local. El conjunto de Avellaneda necesita sumar para no complicarse en la tabla anual, donde su posición para acceder a las copas internacionales está lejos de ser segura. Gustavo Costas deberá encontrar rápidamente soluciones para revertir la situación del equipo. Por su parte, San Lorenzo buscará mantener su buen momento cuando enfrente a Lanús en La Fortaleza el sábado por la tarde, mientras que Independiente tendrá su partido ante Godoy Cruz el domingo al mediodía.

Partidos de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Viernes 3 de octubre

Tigre vs. Defensa y Justicia - 19:00 - ESPN Premium

Unión vs. Aldosivi - 21:15 - TNT Sports

Argentinos vs. Central Córdoba - 21:15 - ESPN Premium

Sábado 4 de octubre

San Lorenzo vs. Lanús - 14:30 - TNT Sports

Sarmiento vs. Gimnasia - 14:30 - ESPN Premium

Barracas Central vs. Atlético Tucumán - 16:45 - TNT Sports

Huracán vs. Banfield - 19:00 - ESPN Premium

Lanús vs. Platense - 19:00 - TNT Sports

Belgrano vs. San Martín (SJ) - 21:15 - TNT Sports

Domingo 5 de octubre

Godoy Cruz vs. Independiente - 14:30 - ESPN Premium

Estudiantes vs. Barracas Central - 16:30 - TNT Sports

Talleres vs. Belgrano - 16:45 - ESPN Premium

Boca vs. Newell's - 19:00 - TNT Sports

Rosario Central vs. River - 21:15 - ESPN Premium

Lunes 6 de octubre