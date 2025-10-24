Independiente rompió la mala racha y goleó 3-0 a Platense

Independiente goleó 3-0 a Platense en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura que había sido postergado por los disturbios ocurridos ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana y rompió la mala racha, consiguiendo su primer triunfo en el campeonato. Gabriel Ávalos, Felipe Loyola y Lautaro Millán, los goles para la goleada en el Libertadores de América.

De esta manera, el Rojo cortó una sequía de 15 partidos sin conocer la victoria pero continúa en un momento crítico: se encuentra último en la Zona B con solo nueve (9) puntos, mientras que el Calamar, campeón del Torneo Apertura, no logra recuperarse de un flojo desempeño en este semestre ubicándose en la 13° posición con 11 unidades.

El 1-0 de Ávalos y el desahogo

De cabeza, el 2-0 del chileno Loyola

El 3-0 de Millán contra el Calamar

Por qué jugaron Independiente-Platense

El partido entre Independiente y Platense, disputado en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, pertenece a la fecha 6 del Torneo Clausura. Dicho encuentro debió haberse jugado a finales de agosto, pero fue suspendido debido al escándalo que se vivió durante la vuelta de la serie correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile, donde el Rojo fue eliminado por los disturbios que se generaron entre ambas parcialidades.

El conjunto de Avellaneda llegaba a este compromiso en un preocupante momento, ya que arrastra una sequía de 15 partidos sin conocer la victoria. Esta racha negativa incluía encuentros de diferentes competiciones que han marcado una de las peores crisis deportivas del club en los últimos tiempos. Dos de esos partidos corresponden a la serie ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que fue descalificado, otro por los octavos de final de Copa Argentina ante Belgrano y los otros 12 al Torneo Clausura, donde los dirigidos por Gustavo Quinteros marchan últimos en la Zona B con solo seis unidades.

Este flojísimo presente dejó al equipo de Avellaneda casi sin chances de clasificar a los playoffs en este Torneo Clausura, además de que cayó muchas posiciones en la tabla anual y es prácticamente imposible que dispute un torneo internacional el año que viene. La última derrota ante San Martín de San Juan como visitante profundizó la crisis y a pesar de la goleada ante el campeón, la hinchada sigue mostrando un gran enojo por la actualidad.

Platense, por su parte, también tiene un muy flojo semestre luego de hacer historia en el Torneo Apertura para ganar por primera vez un título de Primera División. El Calamar, que es dirigido por Cristian "Kily" González, marcha 13° en la Zona B con solo 11 puntos y necesita empezar a sumar de a tres si quiere meterse a los playoffs.

Luego de la derrota por 1 a 0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el equipo de Vicente López tiene poco margen de error y no logró cortar la mala racha ante un rival que atraviesa un duro presente futbolístico. Los ahora dos puntos de ventaja sobre Independiente en la tabla demuestran que, pese a las dificultades, el campeón del Apertura está en mejor situación que su rival de este viernes.