Las Panteras en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: cuándo juegan y sus rivales de grupo

Ya se conocen los días y horarios para los partidos del vóley femenino argentino de cara a la cita olímpica. No será fácil pero las Panteras no se olvidan de soñar.

La Selección Argentina de Vóley Femenino inicia su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este sábado 24 de julio, desde las 23.05 (hora argentina) donde sueña con dar el gran golpe en un complejo grupo repleto de las grandes potencias del deporte. El camino nunca es fácil pero en su segunda cita olímpica, las “Panteras” buscarán imponerse y crecer aún más en el ranking mundial (actualmente, se encuentran en el puesto 16° con un total de 174 puntos).

Mientras sueñan en lo que será Tokio 2020, disputaron diferentes juegos amistosos como forma de preparación en las últimas semanas. Fue una gira por Croacia donde disputaron cuatro encuentros frente a las locales y consiguieron tres victorias, dejando grandes sensaciones en el cuerpo técnico que comanda Hernán Ferraro. Desde Amsterdam, volaron hacia Japón rumbo a la Villa Olímpica. Integrarán el Grupo B y enfrentarán a, nada más y nada menos, Estados Unidos (1°), China (2°), Turquía (4°), Rusia (7°) e Italia (9°). Sí, todas ellas forman parte del Top 10.

Del plantel argentino cabe destacar que solo tres jugadores repetirán la experiencia de competir en un juego olímpico, tal como ocurrió en Río de Janeiro 2016: la capitana Julieta Lazcano, Yamila Nizetich y Tatiana Rizzo. Por lo tanto, habrá un total de nueve jugadoras debutantes en Tokio 2020 con mucha hambre de hacer historia en el Arena de Ariake, estadio construido con motivo de los JJ.OO. y en los que se disputarán todos los partidos de la “Albiceleste”.

La llegada de las Panteras a Tokio:

Repasá el fixture completo del Vóley Femenino

1° Fecha: vs. Estados Unidos - Sábado 24/07, a las 23.05 hs

2° Fecha: vs. Rusia - Lunes 26/07, a las 21 hs

3° Fecha: vs. Italia - Miércoles 28/07, a las 21 hs

4° Fecha: vs. Turquía - Sábado 31/07, 02.20 hs

5° Fecha: vs. China - Lunes 2/08, a las 4.25 hs

¿Cómo clasifican a la siguiente fase? Para seguir en la competencia se tiene en cuenta: número de partidos ganados, puntos de partido, cociente de sets, cociente de puntos y resultado del partido entre los equipos que están igualados. Por partido ganado 3-0, el seleccionado sumará tres puntos mientras que el perdedor ninguno; por partido donde se impone por 3-2, irán dos puntos para el ganador y uno para el perdedor.

Cómo fue la clasificación a Tokio 2020

Argentina consiguió su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 durante el Preolímpico Sudamericano que se disputó en Colombia, durante principios del año pasado. Sin lugar a dudas, una de las grandes alegrías a nivel deportivo en un momento complicado de la pandemia por COVID-19, tanto en el país como en el mundo. El objetivo era uno solo: regresar al territorio nacional con un boleto para los JJ.OO. que se disputarán en los próximos días.

Y por supuesto, las “Panteras” no fallaron. Figuras como Nizetich, Lazcano, Rizzo y Elina Rodríguez, entre tantas otras, se clasificaron por segunda vez en la historia para dejar su huella en la competencia máxima del deporte mundial. Argentina, en el suelo de Bogotá, no tuvo problemas en demostrar toda su jerarquía y triunfó en los tres partidos que disputó: 3-0 vs. Perú, 3-0 frente a Venezuela y 3-1 ante el local, Colombia. De esta forma defendió el título y mantiene vivo el sueño.

Si bien la historia de la Selección Argentina de Vóley Femenino en los Juegos Olímpicos es muy reciente -y no del todo positiva, ya que cayeron en cuatro de los cinco partidos disputados-, sobra ilusión. Participaron seis veces en el Campeonato Mundial donde alcanzaron, como mejor posición, un octavo puesto en 1960; en la Copa Mundial variaron entre el 8° y el 11° puesto en las seis oportunidades que participaron y luego, a nivel continental, sobran medallas de plata y bronce en Sudamericanos, Panamericanos y la Copa Final Four. Fue en los Juegos Suramericanos de Chile 2014 donde, por primera vez, se colgaron la dorada. Todavía resta tiempo pero, más allá de todo, la realidad es una sola: no dejan de crecer.

Así está integrado el plantel

Armadoras: Victoria Mayer (París Saint Cloud), Sabrina Germanier (Boca Juniors)

Centrales: Julieta Lazcano (París Saint Cloud), Candelaria Herrera (Gimnasia y Esgrima La Plata), Bianca Farriol (Béziers Volley)

Receptoras: Yamila Nizetich (Trentino Rosa), Daniela Bulaich (San Lorenzo de Almagro), Antonela Fortuna (Volero Le Cannet), Elina Rodríguez (París Saint Cloud)

Opuestas: Erika Mercado (Aris Thessaloniki de Grecia), Eugenia Nosach (Boca Juniors)

Líberos: Tatiana Rizzo (Boca Juniors)