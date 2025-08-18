Tiene 17 años, debutó en primera, fue capitán y en la primera jugada tiró un caño

El empate por 1 a 1 entre Newell's Old Boys y Defensa y Justicia por la quinta fecha de la Zona A qué se disputó en Florencio Varela fue escenario de un momento muy particular. A falta de 20 minutos para el final del encuentro correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura del fútbol argentino y con el duelo igualado con los tantos de Jherson Mosquera y César Pérez, el entrenador Cristian Fabbiani decidió sacar de la cancha al experimentado Juan Manuel García. Su lugar lo ocupó el joven Jerónimo Gómez Mattar, una de las grandes promesas surgida de las inferiores de la 'Lepra' y convocado habitualmente por Diego Placente a las categorías juveniles de la Selección Argentina.

Durante el cambio, se produjo una curiosa situación que sorprendió a todos: García, quien era capitán hasta el momento de su salida, decidió entregarle el brazalete al chico rosarino en lugar de dárselo a otro compañero. De esta manera, el volante albiceleste nacido en el 2008, que recién disputaba su segundo partido con la Primera de su club (el anterior fue ante Independiente Rivadavia de Mendoza y solamente jugó un minuto), terminó el cruce contra el 'Halcón' como líder de su equipo, por encima de compañeros como Saúl Salcedo o Fabián Noguera, y se convirtió en el más joven en lograrlo en la historia de la institución.

Recientemente, Gómez Mattar salió campeón con la Selección Argentina Sub-17 que se coronó campeona en el Torneo de L'Alcudia, luego de vencer a Valencia en la final. A pesar del histórico hito que protagonizó este domingo, la sensación de ser el capitán del plantel no era extraña para él: llevó el brazalete entre Novena y Sexta, llegó a jugar casi 60 cotejos en esa condición y obtuvo el título de forma consecutiva en Novena, Octava y Séptima.

El 'Ogro' Fabbiani suma una llamativa decisión más a su trayectoria: cuáles fueron las anteriores

No es la primera vez que el DT toma una determinación durante un encuentro que llama la atención por su extravagancia. Cuando aún estaba al frente de Deportivo Riestra, el ex delantero con pasado en River y Newell's puso en el once titular a Iván Buhajeruk, un streamer popularmente conocido con el nombre de Spreen, quien apenas estuvo un minuto sobre el terreno de juego antes de ser reemplazado. Este caso generó una fuerte controversia con acusaciones incluso de arreglo de apuestas deportivas; Fabbiani, el "jugador" y el club debieron salir a pedir disculpas por lo sucedido.

Además, hace pocos meses convocó e hizo ingresar en un partido a Mateo Apolonio, de apenas 14 años, que se convirtió en el futbolista más joven en jugar en el fútbol argentino. El chico categoría 2010 entró en los minutos finales de una derrota del 'Malevo' ante la 'Lepra' por 16vos de final de la Copa Argentina. En aquella ocasión, si bien el cambio también generó críticas por la temprana edad del jugador, el entrenador justificó su accionar: "El chico es el capitán de la Novena y lo estábamos siguiendo. Tiene una dinámica muy importante, es una apuesta que está haciendo el club. Se le dio la posibilidad y ahora a ayudarlo a seguir creciendo", declaró tras aquel encuentro.