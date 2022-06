Wimbledon: Kyrgios se sacó, escupió a un espectador y comió en conferencia de prensa

El australiano hizo de todo en el debut del torneo inglés que no sumará puntos para el ranking por la sanción impuesta de la ATP a la organización.

La calidad y el talento tenístico de Nick Kyrgios a esta altura están casi fuera de discusión, pero el australiano suele ser noticia por sus actos extradeportivos. Luego de derrotar a Paul Jubbs por 3-6, 6-1, 7-5, 6-7 (3) y 7-5 en la primera ronda de Wimbledon, "Bad Boy" se mandó otra de las suyas: escupió a un espectador que supuestamente lo estaba hostigando desde la tribuna y, como si fuera poco, luego del triunfo comió en plena conferencia de prensa.

El debut de Kyrgios en la "Catedral" del tenis mundial tuvo de todo, fiel a su estilo. En un parejo encuentro en el que tuvo que sudar de más para poder vencer al británico Jubbs, el número 40° del ranking ATP discutió en reiteradas oportunidades con el juez de silla y hasta le dedicó unas palabras a una jueza de línea. Pero no quedó solo ahí, al finalizar el encuentro, la transmisión oficial del torneo de Londres tomó el momento en el que Nick lanzó un escupitajo hacia una de las tribunas.

Ya en rueda de prensa, lo llamativo fue que el jugador talentoso contestó las preguntas mientras compia sushi. Allí, reconoció para quién había sido ese gesto desagradable y expresó el motivo del hecho: "A una de las personas que me faltó al respeto. Sí, sí. No le hubiera hecho eso a alguien que me hubiera apoyado”. Y luego, añadió: "Fue una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo por qué ocurre todo el tiempo".

Luego, trató de quitarle responsabilidad de lo sucedido al torneo y manifestó su molestia por el altercado que vivió: "Amo Wimbledon. No tiene nada que ver con el torneo. Es simplemente una generación de gente que se cree que por estar en redes sociales tienen derecho a decir lo que quieran y lo siguen haciendo en la vida real. Porque hay una valla y físicamente no puedo hacer nada, ni decir nada, porque me metería en problemas".

Lo que se le viene a Kyrgios en Wimbledon

Kyrgios superó a Jubbs tras más de tres horas de juego, donde conectó 30 aces, 67 tiros ganadores y 55 errores no forzados. Toda una estadística que marca los vaivenes en su juego y en donde busca recuperar su froma luego de problemas abdominales que sufrió en el ATP de Mallorca, España.

Lo que se le viene en segunda ronda será el serbio Filip Krajinovic, quien eliminó al checo Jiri Lehecka por 5-7, 6-4, 6-7 (5), 7-6 (5) y 6-4. El asutraliano tiene un buen recuerdo de este torneo, ya que, en 2014, irrumpió en la escena tenística al derrotar a Rafael Nadal.