Sebastián Báez y la emoción por su primer título ATP : "Gracias a mi país"

Sebastián Báez mostró su emoción en las redes sociales por haber logrado su primer título ATP en Estoril, Portugal. "Gracias a mi país", escribió el joven tenista.

Sebastián Báez hizo historia en el tenis argentino al haberse consagrado campeón por primera vez a nivel ATP en el torneo 250 de Estoril, Portugal. El deportista de 21 años y 1.70 m. demostró la emoción que vivió en el día más feliz de su carrera después de haber derrotado en la final al estadounidense Frances Tiafoe por 6-2 y 6-3.

Una vez culminado el partido, el protagonista apeló a su cuenta oficial de Instagram (@sebastianbaez1) para darle a conocer al mundo todo lo que pensó en el instante preciso de la consagración. Una de las grandes promesas del tenis nacional aprovechó para agradecerles a todos los que lo ayudaron en este camino que recién comienza como profesional.

La emoción de Sebastián Báez tras el primer título ATP en Estoril: "Gracias"

El joven tenista nacido en Buenos Aires subió tres fotos y un video de la inolvidable jornada vivida el domingo 1° de mayo de 2022 y escribió allí: "Llego ese día! En cuanto me arrodillé, muchas imágenes pasaron por mi cabeza. Me acordé de cuando mi mamá me llevaba a mis primeras clases de tenis con esa motito que tenía mas ruido que velocidad, también el día que te conocí @sebastianguti1 (Sebastián Gutiérrez, su entrenador) y te convertiste en mi guía hace muchos años ya".

"Gracias por ayudarme, acompañarme, aconsejarme, y porque estamos convencidos de que el trabajo siempre paga. Nunca bajemos los brazos, sigamos trabajando en creer en nosotros", insistió "Seba". "Gracias a todos los que me ayudan a ser mejor persona día a día, a los que me alientan a que siga a pesar de que haya veces que las cosas no salen, gracias a los que se despiertan de madrugada para ver mi trabajo, gracias a los que están siempre", profundizó el flamante campeón en tierras lusas.

Además, Báez se acordó de la organización del torneo, ya que según él "fue un placer vivir en esta hermosa ciudad con gente maravillosa". "Gracias a los cancheros, ballboys, choferes, encordadores, organizadores de torneos, árbitros", remarcó. El deportista agregó: "Gracias a mis colegas por los saludos. Y gracias a todo mi país, que me acompaña con su bandera por todo el mundo. Nunca dejemos de soñar! Yo lo hice y lo seguiré haciendo!".

Para completar el mensaje, el jugador que estará entre los 40 mejores del ranking mundial recurrió a su frase de cabecera, con la que siempre firma las cámaras de la transmisión de la televisión luego de cada victoria: "Why not Me? IT’s Me! BELIEVE!! (¿Por qué no yo? ¡Soy yo! ¡¡Creer!!)". Ahora, Báez se trasladará a Roma para participar del Masters 1000 de la capital de Italia, que se extenderá entre el lunes 2 de mayo y el domingo 15 del mismo mes sobre el polvo de ladrillo.

Sebastián Báez se consagró campeón en Estoril, Portugal.

El camino de Sebastián Báez al título en Estoril

Para llegar a levantar el trofeo en Portugal, el bonaerense que ya integra el equipo de Argentina en la Copa Davis debió superar varios obstáculos complicados: eliminó previamente al local Joao Sousa en la primera ronda (6-1 y 6-3); al croata Marin Cilic en los octavos de final (1-6, 6-1 y 6-4); al francés Richard Gasquet en los cuartos (3-6, 6-1 y 6-4); y al español Albert Ramos Viñolas en las semifinales (6-3, 6-7 y 6-0).