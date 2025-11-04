Sabalenka se enfrentará a Kyrgios en la "Batalla de los Sexos"

Imagen de archivo de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka durante su partido contra la australiana Ashleigh Barty en el Abierto de Australia, en la Rod Laver Arena, Melbourne, Australia.

ers) -La número uno del tenis mundial, Aryna Sabalenka, se enfrentará al australiano Nick Kyrgios en un partido de exhibición de la "Batalla de los Sexos" que se celebrará en Dubái el 28 de diciembre, según anunciaron el martes los organizadores.

Sabalenka se enfrentará a Kyrgios en una versión moderna del enfrentamiento entre la icono del tenis Billie Jean King y su compatriota Bobby Riggs en 1973, que marcó un antes y un después tanto para el tenis como para el movimiento feminista.

En el Astrodome de Houston, unos 90 millones de espectadores de todo el mundo presenciaron la victoria de King en sets corridos, que impulsó la lucha por la igualdad en el deporte.

Riggs, que entonces tenía 55 años, había derrotado a la australiana Margaret Court cuatro meses antes de que King, de 29, se tomara la revancha.

En 1992, Jimmy Connors, ocho veces campeón de Grand Slam y entonces de 40 años, venció a Martina Navratilova, ganadora de 18 Grand Slam y entonces de 35, con las reglas modificadas.

"Siento un gran respeto por Billie Jean King y por lo que ha hecho por el deporte femenino", declaró Sabalenka, cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam. "Estoy orgullosa de representar al tenis femenino y de formar parte de esta versión moderna del emblemático partido de la Batalla de los Sexos".

En los últimos meses, Sabalenka y Kyrgios insinuaron varias veces que el partido se celebraría en Hong Kong.

Kyrgios, número 652 del mundo, que sólo ha jugado cinco partidos este año desde que se recuperó de una grave lesión de muñeca que le mantuvo 18 meses de baja, dijo en septiembre que podría vencer fácilmente a Sabalenka.

Cuando se le preguntó por los comentarios del australiano durante su carrera hacia el título del Abierto de Estados Unidos, la bielorrusa dijo que estaba ansiosa por demostrar que Kyrgios estaba equivocado.

"Respeto mucho a Nick y su talento, pero no se equivoquen, estoy lista para dar lo mejor de mí", dijo Sabalenka.

Kyrgios alcanzó el puesto 13 en la clasificación de individuales en 2016 y también llegó a la final de Wimbledon en 2022. El tenista de 30 años es un gran atractivo dentro y fuera de la pista por su talento natural y su personalidad sin complejos, que también le ha llevado a la polémica en el pasado.

