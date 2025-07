Otro batacazo argentino en Wimbledon: gran victoria de Navone ante un ex Top-10

El oriundo de 9 de Julio se impuso en cuatro sets y es, hasta el momento, el único representante masculino en la segunda ronda del certamen.

El tenis argentino volvió a dar otro batacazo en Wimbledon 2025, esta vez en la rama de singles masculino. El protagonista fue Mariano Navone, número 91 del mundo, quien venció al canadiense y ex Top-10 Dennis Shapolapov por 3-6, 6-4, 6-1 y 6-4 en dos horas y media de partido. Con este resultado, el argentino de 24 años se metió en la segunda ronda del histórico certamen inglés, en la que enfrentará al español Pedro Martínez; es, junto con Solana Sierra (que este lunes obtuvo un increíble triunfo contra la australiana Olivia Gadecki tras ingresar como lucky loser), el único representante nacional que alcanzó esta instancia hasta el momento.

El oriundo de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, comenzó el duelo disputado en la Cancha 17 del All England Lawn abajo en el marcador, con Shapolapov imponiendo su juego desde el arranque y llevándose el primer set. Sin embargo, desde ese momento, pudo revertir el curso de las acciones y dar vuelta el encuentro gracias a una gran efectividad (86%) en los puntos ganados con el segundo servicio de su rival y a la enorme cantidad de errores no forzados del ex 10º del ranking ATP (fueron 56 en total contra apenas 31 del bonaerense).

En el último parcial, ambos contrincantes estuvieron cabeza a cabeza hasta el 4-4, cuando Navone logró finalmente quebrar a Shapolapov y, en el siguiente game, aseguró la victoria. 'La Nave' deberá enfrentar ahora a Pedro Martínez en la segunda ronda de Wimbledon y, en caso de clasificar, tendrá un enorme desafío por delante: enfrentará

Cómo le fue a los tenistas argentinos en la primera ronda de Wimbledon 2025

le ganó 6-2 y 7-6 (8) a la australiana Olivia Gadecki. Francisco Cerúndolo perdió 4-6, 6-3, 7-6 (5) y 6-0 contra el portugués Nuno Borges.

perdió 4-6, 6-3, 7-6 (5) y 6-0 contra el portugués Nuno Borges. Francisco Comesaña cayó por 6-4, 6-4 y 6-2 frente al francés Corentin Moutet.

venció por 3-6, 6-4, 6-1 y 6-4 al canadiense Dennis Shapolapov. Sebastián Báez perdió por walkover ante el británico y número 4 del mundo Jack Draper (estaba abajo en el marcador por 6-2, 6-2 y 2-1 al momento de abandonar).

perdió por walkover ante el británico y número 4 del mundo Jack Draper (estaba abajo en el marcador por 6-2, 6-2 y 2-1 al momento de abandonar). Tomás Etcheverry está jugando contra el local Jannick Pinnington Jones.

está jugando contra el local Jannick Pinnington Jones. Camilo Ugo Carabelli está jugando contra el estadounidense Marcos Giron.

En caso de clasificar, Navone puede enfrentar a Jannik Sinner en la tercera ronda de Wimbledon.

Batacazo histórico de una tenista argentina en su presentación en Wimbledon 2025

El tenis argentino tuvo una jornada histórica en el primer día de competencia de Wimbledon 2025, en esta oportunidad se dio en el singles femenino. Es que en la 148º edición del certamen inglés que comenzó el pasado lunes 30 de junio, Solana Sierra dio el gran batacazo de la jornada y venció a la australiana Olivia Gadecki por 6-2 y 7-6 (8). La marplatense, que cumplió los 21 años el pasado 17 de junio, ingresó a último minuto en el cuadro principal como 'lucky loser' tras el abandono de la alemana Greet Minnen y no desaprovechó la oportunidad para obtener su primer triunfo en un Grand Slam; junto con Mariano Navone, que en su presentación este martes superó al canadiense Dennis Shapolapov, es la única representante nacional que alcanzó la segunda ronda.

Sierra alcanzó la última instancia de duelos clasificatorios, aunque cayó en tres sets contra Talia Gibson y ya se había despedido del torneo. Con todo listo para irse de Londres, la baja de Minnen le dio una segunda chance para participar, aunque tuvo apenas una hora para presentarse en la Cancha 4 del All England Lawn. A pesar del poco tiempo de preparación, la argentina llegó y se llevó el primer parcial en menos de media hora ante la número 103 del mundo.

El segundo set, la australiana se acomodó mejor en el partido y rápidamente puso el marcador 3-0 a su favor. Sin embargo, la marplatense de 21 años no bajó los brazos, quebró en dos ocasiones a su rival y tuvo cuatro ocasiones de match point que no logró concretar. Con el 6-5 a su favor, la oceánica también contó con cinco oportunidades para forzar el tercer parcial, pero Sierra aguantó su servicio y llevó la definición al tie-break. En un cierre para el infarto, Solana remontó un 3-6 en su contra y, después de 17 puntos, aseguró la victoria con un 10-8 a su favor.