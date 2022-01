Nadal se centra en disfrutar de su tenis, no en el récord de Grand Slams

Rafa Nadal dijo que no tendrá remordimientos si no consigue otro título de Grand Slam, pese a encontrarse a dos victorias en el Abierto de Australia de un récord de 21 grandes torneos.

El español sobrevivió a unos taquicárdicos cinco sets contra el canadiense Denis Shapovalov en el Rod Laver Arena el martes para alcanzar su séptima semifinal en Melbourne Park.

Con Novak Djokovic deportado antes del torneo y Roger Federer recuperándose de una operación de rodilla, Nadal tiene la oportunidad de hacerse con el récord absoluto de Grand Slams en Melbourne Park, pero dijo que no le importaría si cae eliminado antes.

"No espero nada. Solo sigo adelante", dijo a los periodistas.

"Pero honestamente, y desde el fondo de mi corazón, (...) por supuesto que quiero seguir ganando, pero más que porque quiero lograr o quiero tener más que los demás es porque amo lo que estoy haciendo".

"No me voy a frustrar si Novak o Roger terminan su carrera con más Grand Slams que yo".

"Disfrutemos la situación que pasamos, cada uno de nosotros hicimos cosas muy especiales en nuestro deporte. Disfrutemos de eso. No importa lo otro".

Tras los temores sobre el futuro de su carrera de hace un par de meses, cuando luchaba por recuperarse de un problema en el pie, Nadal disputará su 36ª semifinal de Grand Slam el viernes.

Tener un día extra de descanso será toda una bendición para el jugador de 35 años, después de las cuatro horas de intenso esfuerzo bajo el calor contra el 14º cabeza de serie, Shapovalov.

El canadiense de 22 años remontó dos sets en contra para llevar el partido a un quinto set, y Nadal dijo que fue un "pequeño milagro" que lograra superar al canadiense.

"No sé cómo he remontado. Estoy destrozado", dijo Nadal, que se tomó un tiempo muerto por razones médicas después de que Shapovalov se llevara el cuarto set.

"Pero mi saque funcionó bien, y para mí, cada juego que iba ganando con mi saque era una victoria".

"He tenido también mucha suerte también con el saque en el quinto set."

"He jugado un buen inicio ante un tenista como Denis, que tiene mucho talento y que ha jugado muy bien. Una pena ese golpe que se me fue en el tercer set. Me lo ha puesto muy difícil."

"Pero ahora me siento bien. Estamos en una posición en la que ganamos un torneo, estamos en las semifinales del Open de Australia, así que eso es increíble para mí."

(Reportaje de Ian Ransom en Melbourne; edición de Christian Radnedge; traducido por Darío Fernández)