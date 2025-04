Lamento en el tenis argentino por lo que le sucedió a Seba Báez en la final de Bucarest

Tristeza en el tenis argentino por lo que le ocurrió a Báez en la final del ATP de Bucarest.

Sebastián Báez (36° en el ranking mundial) tuvo una gran semana en el ATP 250 de Bucarest 2025, ya que llegó a la final del singles frente al italiano Flavio Cobolli (45°). Con un gran juego en cada encuentro en la capital de Rumania, el tenis argentino tuvo la oportunidad de alcanzar un nuevo título en su riquísima historia, aunque en este caso no pudo ser ya que el jugador europeo (tercer preclasificado de la competencia) se impuso por 6-4 y 6-4 frente al primer preclasificado.

En el comprimoso disputado en la cancha central durante alrededor de dos horas, el arranque mostró a un Cobolli sólido que se llevó el primer set por 6-4 gracias a su superioridad en la pista. Ya en el segundo parcial, Flavio quebró el saque y se adelantó por 5-2. Cuando parecía que estaba todo terminado, el oriundo de San Martín (Provincia de Buenos Aires) quebró y llegó al 4-5 en el marcador. No obstante, su adversario volvió a superarlo y se impuso por 6-4 para llevarse el trofeo. Para colmo, Báez en el dobles ya había caído en los octavos de final junto a su compatriota Francisco Comesaña frente a Sander Gillé (Bélgica) y Jan Zielinski (Polonia) por 7-5 y 5-1.

El camino de Seba Báez a la final del ATP 250 de Bucarest

Báez a Gabriel Diallo (Canadá) por 7-6 (5), 2-6 y 6-2 - Octavos de final. Báez a Francisco Comesaña (Argentina) por 7-6 (5), 2-6 y 6-1 - Cuartos de final. Báez a Marton Fucsovics (Hungría) por 6-2 y 6-2 - Semifinal. Flavio Cobolli (Italia) a Báez por 6-4 y 6-4. Final.

Los títulos de los argentinos en el tenis de la ATP

Guillermo Vilas: 62 títulos.

José Luis "Batata" Clerc: 25.

Juan Martín del Potro: 22.

Martín Jaite: 12.

David Nalbandian: 11.

Juan Mónaco: 9.

Guillermo Pérez Roldán y Guillermo Coria 9.

Gastón Gaudio: 8.

Guillermo Cañas: 7.

Juan Ignacio Chela: 6.

Sebastián Baéz: 5.

Horacio de la Peña y Diego Schwartzman: 4.

José Acasuso, Mariano Puerta, Franco Davin, Javier Frana, Alberto Mancini, Mariano Zabaleta, Francisco Cerúndolo y Franco Squillari: 3.

y Franco Squillari: 3. Agustín Calleri, Leonardo Mayer, Federico Delbonis, Carlos Berlocq: 2.

Guido Pella, Christian Miniussi, Gabriel Markus, Hernán Gumy, Horacio Zeballos, Juan Ignacio Londero, Roberto Argüello, Juan Manuel Cerúndolo, Pedro Cachín y Facundo Díaz Acosta: 1.

