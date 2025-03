La revolución histórica del tenis que impulsan los jugadores: "Desprecio"

La revolución histórica que planean los jugadores de tenis.

Los jugadores de tenis preparan una revolución histórica para el deporte en este mismo 2025, de acuerdo con los comunicados oficiales de las últimas horas. La intención es reformar esta disciplina para siempre en varios aspectos y el conflicto escala con el correr de los días. El martes 18 de marzo del 2025, la PTPA y más de una docena de tenistas, en nombre de toda la población profesional, presentaron una amplia serie de propuestas con acciones legales incluidas contra la ATP, la WTA, la ITF y la ITIA.

Según la PTPA (Asociación de Tenistas Profesional), la forma en la que opera el tenis actualmente es ilegal y perjudica a todos: jugadores, aficionados, socios comerciales e incluso a los propietarios de torneos. De acuerdo con las primeras versiones, esta decisión resultará una verdadera bisagra, un cambio significativo y duradero, y la rendición de cuentas. Quienes reclaman argumentan que "los organismos rectores exponen un sistema corrupto, ilegal y abusivo".

Tras años de esfuerzos de buena fe para reformar el tenis profesional, la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (PTPA) ha emprendido acciones legales decisivas. Hoy, la PTPA, junto con más de una docena de tenistas profesionales, y en nombre de toda la comunidad de jugadores, y el reconocido bufete internacional de abogados y defensor histórico de jugadores Weil, Gotshal & Manges LLP, iniciaron una serie de acciones legales en EE. UU., el Reino Unido y la UE contra los organismos rectores del deporte: la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), la Asociación de Tenis Femenino (WTA), la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). Las demandas exponen abusos sistemáticos, prácticas anticompetitivas y un flagrante desprecio por el bienestar de los jugadores que han persistido durante décadas.

“El tenis está destrozado”, declaró Ahmad Nassar, Director Ejecutivo de la PTPA. “Tras la fachada glamurosa que promueven los Demandados, los jugadores están atrapados en un sistema injusto que explota su talento, reduce sus ingresos y pone en peligro su salud y seguridad. Hemos agotado todas las opciones de reforma mediante el diálogo, y los órganos rectores no nos han dejado otra opción que exigir responsabilidades ante los tribunales. Solucionar estas fallas sistémicas no se trata de perturbar el tenis, sino de salvarlo para las futuras generaciones de jugadores y aficionados”.

La ATP, la WTA, la ITF y la ITIA operan como un cártel al implementar una serie de restricciones anticompetitivas draconianas e interconectadas y prácticas abusivas, entre las que se incluyen:

Colusión para reducir la competencia

Los demandados han celebrado acuerdos y convenios para suprimir la competencia entre torneos que, en un mercado competitivo, podrían ofrecer a los jugadores mayores oportunidades de ingresos. Estas restricciones ilegales permiten al cártel pagar compensaciones artificialmente bajas a los tenistas profesionales, eliminar la competencia entre ellos e impedir la entrada de posibles competidores al mercado.

Fijación de premios monetarios y supresión de ganancias de los jugadores

Los demandados se confabulan para limitar los premios monetarios que otorgan los torneos y limitar la capacidad de los jugadores para ganar dinero fuera de la cancha, en lugar de permitir que el libre mercado dicte las cantidades que ganan los jugadores. Las acciones legales demuestran específicamente cómo los demandados se confabulan y rechazan las solicitudes de los dueños de los torneos para aumentar los premios, asegurando así que el sistema siga amañado a su favor.

Más de dos mil millones de personas en 200 países vieron partidos de tenis profesional el año pasado, lo que demuestra la pasión y la demanda mundial por este deporte y sus atletas profesionales. Sin embargo, los mejores tenistas ganan una fracción de lo que ganan los mejores atletas de otros deportes. En 2024, el Abierto de Estados Unidos ganó 12,8 millones de dólares con la venta de un solo cóctel especial, una cifra superior a la que pagó a los dos campeones individuales juntos. Los tenistas reciben solo el 17 % de los ingresos, en comparación con otros deportes como el golf, el baloncesto y el fútbol americano, que oscilan entre el 35 % y el 50 %.

Mandatos de puntos de clasificación

Los demandados imponen un sistema draconiano de "Puntos de Clasificación" que dicta en qué torneos pueden competir los jugadores, cuánta compensación reciben y si reciben ciertas oportunidades de patrocinio. El sistema excluye a los jugadores de cualquier evento alternativo que pudiera existir en un mercado libre y los obliga a competir únicamente en los torneos de los demandados si quieren jugar tenis profesional.

Forzando un calendario insostenible

La temporada profesional de tenis se extiende durante 11 meses al año, dejando poco o ningún tiempo para que los jugadores descansen y se recuperen. El calendario, insostenible, obliga a los jugadores a viajar con su propio dinero y gestionar su propia logística para participar en docenas de torneos en seis continentes. Pasar tiempo con la familia o recuperarse de lesiones implica renunciar a oportunidades de ganarse la vida y obtener codiciados puntos de clasificación.

Desprecio por los jugadores

Solo el año pasado, los jugadores se vieron obligados a competir bajo un calor de 38 grados, soportar partidos que terminaban a las 3 de la madrugada y jugar con pelotas de tenis diferentes y lesivas según la semana, lo que les provocó lesiones crónicas de muñeca, codo y hombro. En Miami, un jugador se desplomó en la cancha bajo un calor extremo, se vio obligado a retirarse del partido y pasó una noche en el hospital recuperándose. A los jugadores se les dice que esto es lo que conlleva el privilegio de ser tenista profesional.

Explotación financiera de jugadores

Los jugadores se ven obligados a ceder sus derechos de nombre, imagen y semejanza (NIL) sin ninguna compensación, lo que permite a los organismos rectores lucrarse con su identidad, a la vez que les impide conseguir ciertos patrocinios independientes y limita sin fundamento el número de patrocinadores que pueden tener. Tanto individualmente como en conjunto, estas restricciones reducen los ingresos de los jugadores y su capacidad para negociar mejores condiciones laborales, excluyen a competidores e impiden el crecimiento del deporte.

Violación de los derechos de privacidad

Los jugadores son sometidos a registros invasivos de sus dispositivos personales, pruebas de drogas aleatorias en plena noche e interrogatorios sin representación legal. La ITIA ha suspendido a jugadores sin el debido proceso basándose en pruebas endebles o inventadas. Los teléfonos de los jugadores son confiscados y registrados sin su consentimiento, una flagrante invasión de la privacidad que viola la ley y demuestra aún más el control absoluto que los Demandados ejercen sobre el mercado.

Un momento decisivo para el tenis

“No se trata solo de dinero, sino de justicia, seguridad y dignidad humana fundamental”, dijo Vasek Pospisil, cofundador de la PTPA y miembro del Comité Ejecutivo. “Soy uno de los jugadores más afortunados y, al principio de mi carrera, aún tuve que dormir en mi coche al viajar a partidos. Imaginen a un jugador de la NFL al que le dijeran que tenía que dormir en su coche en un partido fuera de casa. Es absurdo y, obviamente, jamás ocurriría. Ningún otro deporte importante trata a sus atletas de esta manera. Los organismos rectores nos obligan a firmar contratos injustos, imponen horarios inhumanos y nos castigan por alzar la voz. Las acciones legales emprendidas hoy buscan manipular el tenis para los jugadores de hoy y las generaciones futuras. Es hora de rendición de cuentas, una reforma real y un sistema que proteja y empodere a los jugadores. Todas las partes interesadas merecen un deporte que funcione con justicia e integridad”.

Antes de presentar las quejas, la PTPA se reunió con más de 250 jugadores de todos los circuitos, incluyendo a la mayoría de los 20 mejores jugadores, tanto masculinos como femeninos, para analizar los resultados de la revisión legal. La abrumadoramente positiva respuesta de los jugadores fue una rotunda confirmación: el cambio es necesario ya, y los jugadores están unidos en su lucha por la reforma.

El inicio de acciones legales representa un paso crucial y necesario para construir un futuro donde el tenis profesional finalmente implemente la rendición de cuentas y la reforma sistémica que los jugadores anhelan con vehemencia, priorizando la salud, la seguridad y los derechos de quienes hacen grande a este deporte. Los tenistas exigen las mismas protecciones y el mismo trato justo que los atletas de otros deportes importantes, como el baloncesto, el fútbol americano, el golf, el fútbol, ​​el béisbol y el críquet, han luchado y logrado.

La PTPA se mantiene firme en la defensa de los mejores intereses de los jugadores, responsabilizando a los órganos rectores por su falta de acción y garantizando un futuro mejor para los jugadores, los fanáticos y el deporte en su conjunto.

Declaraciones del jugador y del abogado de la PTPA

Sorana Cirstea, jugadora de la WTA: “Las jugadoras no pueden darse el lujo de esperar indefinidamente un cambio significativo. A pesar de expresar repetidamente sus preocupaciones y alzar la voz, nos hemos encontrado con promesas vacías. Las condiciones actuales —calendarios exigentes, incertidumbre financiera y apoyo insuficiente— son insostenibles. Abordar los asuntos legales no es la primera opción, pero en esta etapa es necesario exigir responsabilidades y garantizar mejoras que se esperan desde hace tiempo. Las jugadoras merecen algo mejor y las futuras generaciones merecen algo mejor. ¡No nos rendiremos hasta que se produzca un cambio real!”

Drew Tulumello, Copresidente del Departamento de Litigios Globales de Weil: «Es un honor para Weil presentar esta demanda que busca un cambio estructural y duradero para los tenistas profesionales de todo el mundo. Durante años, los jugadores han estado atrapados en un sistema injusto que limita artificialmente la cantidad de premios que pueden ganar, los obliga a jugar cuando y donde lo exijan los circuitos, les dicta qué productos pueden promocionar e ignora su bienestar físico y mental. Las pruebas y los testimonios que presentaremos se basarán en el testimonio de expertos en economía y en el de los jugadores, y garantizarán que los jugadores finalmente tengan voz en la gobernanza de su deporte. Es hora de que las fuerzas del libre mercado entren en el tenis profesional y de que se escuche la voz de los jugadores».

Jim Quinn, Codirector Jurídico y exdirector del Departamento de Litigios Globales de Weil: «Los tenistas profesionales se enfrentan a algunas de las condiciones más preocupantes que he visto. He pasado décadas trabajando con atletas de todo el mundo, y la total indiferencia hacia el bienestar de los tenistas por parte de las grandes potencias es algo que nunca he visto. El deporte necesita urgentemente una transformación por el bien de los atletas y de todas las partes interesadas».

Weil cuenta con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de los atletas profesionales, que se remonta a más de cincuenta años. Un equipo transfronterizo de Weil colaboró ​​estrechamente con la PTPA y estos valientes líderes de jugadores que se enfrentan a los órganos rectores para desafiar sus prácticas monopolísticas y anticompetitivas. Liderados por Drew Tulumello y Jim Quinn, copresidentes actual y anterior del Departamento de Litigios Globales de Weil, respectivamente, el equipo de Weil en Estados Unidos incluye a las socias Luna Barrington y Meagan Bellshaw, y a los asociados Zach Schreiber y Nick Reade. Los equipos de Weil en el Reino Unido y la UE incluyen a los socios Neil Rigby y Hayley Lund, y a los abogados Matthew Gibbon y Annagiulia Zanazzo.

Acerca de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis

La Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA) es una organización global que une y moviliza a los tenistas para promover la transparencia y la equidad en el tenis profesional. Como entidad independiente, la PTPA se dedica a promover y proteger los derechos de los tenistas profesionales, tanto hombres como mujeres, a lo largo de sus carreras. Priorizando aspectos cruciales como la salud y la seguridad, los horarios, las reglas, las bolsas, los beneficios y la educación, la PTPA se esfuerza por construir un entorno competitivo equitativo y sostenible para las generaciones presentes y futuras de jugadores. Con sede en Washington, D. C., la PTPA opera a nivel mundial. Para más información, visite www.ptpaplayers.com y siga a @ptpaplayers en redes sociales.

Acerca de Weil, Gotshal & Manges LLP

Fundada en 1931, Weil, Gotshal & Manges LLP ha sido un proveedor líder de servicios legales durante más de 90 años. Con aproximadamente 1200 abogados en oficinas en tres continentes, Weil ha sido pionera en el mercado y pionera en el establecimiento de numerosas áreas de práctica importantes. Los cuatro departamentos de la firma —Corporativo, Litigios, Reestructuración, Impuestos y Compensación y Beneficios Ejecutivos— y más de dos docenas de grupos de práctica son reconocidos constantemente como líderes en sus respectivos campos.

Las demandas revelan cómo los organismos rectores corruptos del tenis abusan, silencian y explotan sistemáticamente a los jugadores para obtener ganancias personales a través del control monopolístico.

Las prácticas ilegales generalizadas y de larga data de los organismos rectores del tenis han perjudicado a los jugadores, a los aficionados y al deporte, y representan una grave amenaza para su futuro.

Las acciones legales de la PTPA cuentan con el respaldo abrumador de los más de 250 mejores jugadores masculinos y femeninos, incluida la mayoría de los 20 mejores jugadores.

Los jugadores buscan un sistema justo y transparente que priorice sus derechos, salud y seguridad por encima de la autoridad sin control de los órganos rectores del deporte, garantizando que reciban las mismas protecciones y oportunidades que los atletas profesionales de otros deportes globales.

¿Qué es la PTPA en el tenis?

Se trata de una asociación de tenistas masculinos y femeninos fundada por Vasek Pospisil y Novak Djokovic, casi como un sindicato impulsado por el canadiense y el serbio respectivamente. El grupo representa a los jugadores individuales entre los 500 mejores y a los dobles entre los 200 mejores de los rankings ATP y WTA.

Fue fundada por jugadores que anteriormente habían sido miembros del Consejo de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA). Ambos serán copresidentes de la PTPA inicialmente por un dos años. La PTPA está gobernada por una junta directiva de nueve miembros, que se elige anualmente.

Dado que la ATP representa tanto a los jugadores como a los torneos, los miembros de la PTPA buscan un mayor grado de autonomía para los jugadores. Según los promotores de la nueva asociación, la estructura actual dificulta la toma de decisiones que beneficien a los jugadores, dados los intereses contrapuestos y complejos de los torneos, los organismos del Grand Slam y la Federación Internacional de Tenis (ITF).

La PTPA declaró en un documento que el objetivo de su organización no era reemplazar a la ATP, sino proporcionar a los jugadores una estructura de autogobierno independiente de la ATP y que responda directamente a las necesidades e inquietudes de los jugadores-miembros. Entre las quejas más importantes están el poco descanso, la inmensa cantidad de partidos por temporada, las exigencias excesivas y los castigos consecuentes para los tenistas a la hora de presentarse o no a un certamen.