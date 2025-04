Impacto por lo que se supo de Jakub Mensik, el tenista sensación de la ATP

En las últimas semanas un jugador de tenis revolucionó al deporte con la sorprendente victoria del Jakub Mensik sobre Novak Djokovic en la final del Masters 1000 de Miami. Sin embargo, ahora fue noticia porque se conoció que su pareja es argentina y "peronista".

Su novia argentina se llamaba Jose Catino , también conocida como " Choche ", quien se definió a sí misma como " argentina y peronista " en sus redes sociales. Según su perfil de Instagram , residía en Valencia , España , donde estudiaba " Tourism and Leisure Management " en la Universidad Europea de Valencia ( UEV ). En los comentarios de la publicación, Jose le dedicó un romántico mensaje a su amado : " ILY " ( I Love You o te amo , en español), acompañado de un emoji de corazón . Los seguidores argentinos del tenista , emocionados por la noticia , no tardaron en expresar su alegría y enviar felicitaciones a la pareja .

No era la primera vez que Mensik destacaba su afecto por la ciudad de Valencia, donde residía su novia. En una entrevista con el sitio oficial de la ATP, el tenista de 19 años mencionó que era uno de sus destinos favoritos para visitar en su tiempo libre. "Me encanta España, ya sea Málaga, Marbella o Valencia", comentó en aquel entonces.

¿Qué dijo Jakub Mensik sobre el argentino Alejandro Resnicoff en el tenis?

"Dos días antes del primer partido, la rodilla empezó a dolerme. Visité a los médicos. No era nada grave, simplemente una inflamación fuerte. No podía caminar ni correr. Empecé a tomar calmantes, pero nada lo solucionaba... El día del partido tenía las mismas sensaciones que el día anterior. Intenté usar la cinta de correr, pero no podía ni subirme. Y pensé: 'Voy a retirarme del torneo'.

"No hice nada. Fui a la oficina del doctor a recoger el papel. Me dirigía a la sala de los fisioterapeutas y pasé por la oficina del supervisor para avisar de mi retirada. Pero estaba almorzando en ese momento, así que fui primero a la sala de fisioterapia. Me empezaron a hacer un par de tratamientos durante 30 minutos. Y me insistían: 'No es nada grave, puedes jugar con este dolor y no va a pasar nada'. Después de unos minutos, me empecé a sentir aliviado. Tomé distintos calmantes que me ayudaron. Así, 30 minutos antes del partido era capaz de correr".