Fritz y Shelton avanzan sin problemas a segunda ronda del Abierto de EEUU

El tenista estadounidense Ben Shelton celebra un punto en su partido de primera ronda del Abierto de EEUU ante el peruano Ignacio Buse en Flushing Meadows, Nueva York, EEUU.

Las esperanzas locales Taylor Fritz y Ben Shelton se estrenaron con victorias fáciles el domingo y pasaron a segunda ronda del último "major" del año, el Abierto de Estados Unidos, que comenzó un día antes de lo habitual.

Con el nuevo formato ampliado de 15 días, la primera ronda de individuales se disputará de domingo a martes, en lugar de dos días como en años anteriores, lo que permitirá el acceso de otros 70.000 espectadores.

El público local pudo disfrutar de las convincentes victorias de Fritz, finalista en 2024, que se impuso a su compatriota Emilio Nava por 7-5, 6-2 y 6-3, y de Shelton, semifinalista en 2023, que derrotó al peruano Ignacio Buse por 6-3, 6-2 y 6-4.

El cuarto cabeza de serie, Fritz, y el sexto, Shelton, se han erigido en dos de las esperanzas más brillantes de poner fin a una sequía estadounidense masculina de 22 años en su torneo nacional, ya que sus homólogos femeninos han llevado durante mucho tiempo la antorcha del tenis estadounidense.

Tras quedarse a las puertas el año pasado, cuando cayó en la final ante Jannik Sinner, Fritz espera poder seguir los pasos de Madison Keys o Coco Gauff, que este año levantaron trofeos de Grand Slam.

De hecho, desde que Andy Roddick fue el último jugador nacional en levantar el trofeo del Abierto de Estados Unidos en 2003, las estadounidenses han cosechado 25 títulos de Grand Slam, 19 de ellos de Venus y Serena Williams.

"Estamos en un gran momento para el tenis estadounidense", dijo Fritz, que jugará ahora contra el ganador del partido entre el argentino Sebastián Báez o el sudafricano Lloyd Harris. "Las mujeres llevan mucho tiempo, pero los hombres (...) estamos llegando".

Shelton se enfrentará a continuación al ganador del duelo español entre Pablo Carreño Busta y Pablo Llamas Ruiz. Además, tendrá un día más de descanso gracias al calendario ampliado.

"Empiezo a sentirme como en casa. Esta es la mejor pista de tenis", afirmó. "Es mi lugar favorito para jugar, mi pista favorita, mi torneo favorito".

Fritz y Shelton llegaron a Flushing Meadows con mucha compañía de sus compatriotas, con 48 estadounidenses -incluidos 23 hombres- en los cuadros principales de individuales, la mayor cantidad desde que se inscribieron 54 en el torneo de 2020, durante la pandemia del COVID.

Novak Djokovic, 24 veces campeón de torneos de Grand Slam en individuales, jugará más tarde contra el estadounidense Learner Tien y Daniil Medvedev, campeón en 2021 y 13º cabeza de serie, se medirá al francés Benjamin Bonzi.

(Editado en español por Carlos Serrano)