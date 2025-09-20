Festeja el tenis argentino: Etcheverry dio otro gran paso en el ATP de Hangzhou

El tenis argentino sigue dando que hablar en el circuito: Etcheverry se metió entre los mejores 8 del ATP 250 de Hangzhou.

El tenis argentino atraviesa un buen presente tras la clasificacion al Final 8 de la Copa Davis y en el circuito continúan las buenas. Tomás Etcheverry, 63° del ranking, derrotó al australiano Rinky Hijikata por 6-1 y 6-4, en una hora y 29 minutos de juego, y avanzó a cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou.

El marplatense, que venía de una gran actuación en el debut de la serie frente a Países Bajos en Copa Davis, alargó su buen momento en China en la búsqueda de conseguir una regularidad que, hasta el momento, no pudo alcanzar en lo que va del 2025.

En el complejo Hangzhou Olympic Sports Centre, Etcheverry comenzó el primer set salvando un punto de break apenas iniciado el juego y fue de menor a mayor con su derecha como sostén, lo que le permitió quebrar dos veces el saque de su rival y llevarse un contundente 6-1.

En la segunda manga, el "Retu" fue eficaz y, en el quinto game, volvió a romper el servicio del oceánico Hijikata (111°) y mantuvo la diferencia en el score hasta el final. Con el 5-4 a favor, Tomás tuvo un gran juego de saque y se llevó una merecida victoria en la ciudad que se encuentra a 200 km de Beijing, capital de China.

Con este triunfo, Etcheverry logró acceder a cuartos de final de un torneo ATP por cuarta vez, instancia en la que chocará frente al duro e imprevisible francés Crentin Moutet (39°), quien venció a su coterráneo Arthur Cazaux (84°) por 6-7(1), 6-3 y 7-6(3) en tres horas y 47 minutos de match.

En los cruces del pasado entre ambos, el derrotero marca que Etcheverry ganó en las dos oportunidades en las que se vieron las caras. El último partido entre ellosfue en la ronda de 64 del Masters 1000 de Montecarlo 2025.

Cuándo juega Tomás Etcheverry por cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

La organización del torneo chino informa que el partido entre Tomás Etcheverry y Moutet está programado para no antes de las 02:30 (hora argentina) del domingo, el primer turno en la cancha central.

Rival confirmado para Argentina en Copa Davis

La Selección Argentina conoció a su rival en el Final 8 de la Copa Davis de tenis, después de lo que deparó el sorteo, con una noticia positiva y una negativa. El equipo capitaneado por Javier Frana enfrentará nada menos que a Alemania, un país que tradicionalmente es potencia en este deporte pero cuya actualidad no se condice con su grandeza histórica.

El equipo nacional es el único representante no europeo instalado entre los ocho mejores del máximo certamen internacional por equipos. Si bien Argentina perdió contra República Checa el sorteo para ser cabeza de serie, tuvo fortuna en cuanto al adversario, ya que le podría haber tocado uno más difícil en la previa.

Aunque todas las series se llevarán a cabo entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna (Italia), todo indica que los jugadores elegidos serán casi los mismos que derrotaron a Países Bajos por 3-1 como visitante en Groningen: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña como singlistas, en tanto que Horacio Zeballos y Andrés Molteni serán los doblistas.

Sin embargo, no hay que descartar a otros representantes albicelestes que se encuentran en el top 100 del singles hoy en el ranking mundial de la ATP: Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone y Thiago Tirante.