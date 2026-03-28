El tenis argentino sonríe en el Masters de Monte-Carlo: el efecto que tuvo la baja de Djokovic

Sebastián Báez entra al Masters 1000 de Monte-Carlo tras la baja de Novak Djokovic y revive la ilusión del tenis argentino.

El Masters 1000 de Monte-Carlo sufrió un golpe inesperado con la ausencia de Novak Djokovic, una baja que alteró el panorama del torneo pero que el tenis argentino vio como una noticia positiva: Sebastián Báez logró ingresar al cuadro principal sin necesidad de jugar la clasificación, en un momento clave de su temporada.

El circuito ATP tuvo, en las últimas horas, una noticia de alto impacto, ya que Djokovic no será parte del Masters 1000 de Monte-Carlo, el primer gran torneo de la gira europea sobre polvo de ladrillo, que se disputará entre el 5 y el 12 de abril.

La ausencia del serbio, por molestias en el hombro, no solo representa la salida de uno de los máximos favoritos, sino también un hecho poco habitual: será la primera vez desde 2011 que no compite en el certamen del Principado, donde supo consagrarse en 2013 y 2015.

A esta baja se suman las de Taylor Fritz y Ben Shelton, lo que deja al torneo sin tres jugadores del Top 10 y modifica sustancialmente el cuadro.

En medio de este escenario, Báez aparece como uno de los principales favorecidos. El argentino, de 25 años, logró meterse directamente en el cuadro principal del Masters de Monte-Carlo gracias a la vacante que dejó Djokovic.

Hasta antes de esta situación, el panorama era distinto. Ubicado en el puesto 52° del ranking ATP, Báez no alcanzaba a ingresar de forma directa y debía disputar la qualy para tener un lugar en el torneo.

Sin embargo, esta oportunidad inesperada cambia su hoja de ruta y le permite evitar un desgaste adicional en una superficie donde suele sentirse cómodo.

Un presente irregular que busca revertir

El ingreso al main draw llega en un momento particular para el tenista argentino. En las últimas semanas, Báez sufrió un retroceso en el ranking tras no poder defender los puntos obtenidos en el ATP 500 de Río de Janeiro.

En 2025 había sido campeón en ese certamen, pero en la edición actual quedó eliminado en su debut, lo que provocó una caída de 19 posiciones y su salida del Top 50 por primera vez en más de dos años.

Este contexto le da aún más valor a su presencia en Monte-Carlo, donde buscará recuperar terreno y volver a consolidarse dentro de la élite del tenis.

El tenis argentino dice presente

Con la confirmación de Báez, el tenis argentino suma un nuevo representante en Monte-Carlo. El jugador nacido en San Martín se une a Francisco Cerúndolo (19°) y Tomás Etcheverry (32°), quienes ya tenían asegurado su lugar en el cuadro principal.

De esta manera, Argentina contará con al menos tres jugadores en uno de los torneos más importantes sobre polvo de ladrillo, una superficie históricamente favorable para los tenistas del país.

Además, no se descarta que la delegación pueda ampliarse si algún otro argentino logra superar la fase de clasificación.

Una oportunidad clave en la gira de polvo de ladrillo

El Masters de Monte-Carlo marca el inicio de una etapa fundamental en el calendario ATP: la gira europea sobre polvo de ladrillo, que culmina con Roland Garros.

Para Báez, esta participación representa mucho más que un torneo. Se trata de una chance para reencontrarse con su mejor nivel, sumar puntos importantes y recuperar confianza tras un inicio de temporada irregular.

En un contexto donde las bajas de figuras como Djokovic reconfiguran el cuadro, cada oportunidad adquiere un valor especial. Y el argentino tendrá la posibilidad de aprovecharlo desde el primer momento.