Djokovic rompió el silencio tras la denuncia del sindicato PPTA a la ATP de tenis: "División"

Novak Djokovic no se escondió y opinó tras la polémica que sacude al tenis por la denuncia a la ATP del sindicato de jugadores.

Luego de que la PPTA realizara una fuerte denuncia contra los organismos rectores del tenis, Novak Djokovic no ocultó su visión del hecho que trajo polémica en el deporte. El serbio, cofundador del gremio de tenistas y reconocido crítico de la ATP, marcó su apoyo a la demanda, pero también remarcó diferencias en algunas "expresiones".

Djokovic, que desde varios años se muestra en contra del sistema organizativo de la la ATP, comentó en diálogo con AP: “Nunca he sido partidario de la división en el tenis, pero siempre he luchado por una mejor representación, influencia y posicionamiento de los jugadores a nivel mundial en nuestro deporte, que creo que todavía no está donde creo que debería estar y donde la mayoría de los jugadores creen que debería estar, no sólo en términos de premios en metálico, sino en términos de muchos otros motivos que también se han establecido en ese documento”.

Después de que se hiciera pública la denuncia de la PPTA, en un tribunal de Nueva York en la que reclaman que los jugadores "están atrapados en un juego arreglado", Novak afirmó: "Realmente espero que todos los órganos de gobierno, incluida la PPTA, se reúnan y resuelvan estas cuestiones. Esta es una situación clásica de pleito, de abogados contra abogados".

Más allá de su firmeza al momento de criticar a los órganos del tenis, Djokovic también destacó que la denuncia, en algunos puntos, le pareció exagerada. "Para ser sincero, hay cosas con las que estoy de acuerdo en la demanda y otras con las que no. Me di cuenta de que quizá algunas expresiones eran bastante fuertes, pero supongo que el equipo jurídico sabe lo que hace y qué tipo de terminología debe utilizar para conseguir el efecto adecuado”.

La denuncia de la PPTA a ATP, WTA, ITF e ITIA

La PPTA, fundado en 2019 por Djokovic, Nick Kyrgios y Vasek Pospisil, se presentó ante el Tribunal de Nueva York con documentos y solicitó un juicio por jurados, en una demanda de 146 páginas en la que expresa que "los tenistas profesionales están atrapados en un juego arreglado", ya que tienen "un control limitado sobre sus propias carreras y marcas".

En la denuncia, además, se reprueba el cargado calendario, los sistemas de clasificación y el control de los derechos de imagen, firmada por 12 jugadores afiliados al PPTA. El objetivo es buscar el fin del "control monopolístico" del circuito de tenis y una compensación económica de la ATP, la WTA, la ITF y la ITIA, organizaciones rectoras del deporte. Otro de los fines es finalizar con la "autoridad sin control de los órganos rectores del deporte".

En el documento, la PPTA detalla el sistema de puntos de clasificación al que considera inflexible, debido a que obliga a los tenistas a participar en sus competencias "para construir un estatus y una reputación como profesional". Incluso, el sindicato describe un calendario "insostenible" que se prolonga por 11 meses al año y que prácticamente obliga a que los jugadores jueguen ante un calor excesivo.

Remarca, por otro lado, que los deportistas tienen tantas lesiones graves en las muñecas, codos y hombros ya que el tipo de pelota utilizada cambia varias veces a lo largo de la temporada y, recalca, que el control de los derechos de imagen desvía dinero de los bolsillos de los jugadores.

La explicación de uno de los jugadores de tenis denunciantes

En este contexto, el canadiense y cofunador Pospisil explicó sobre la denuncia en un comunicado: "Hoy marca un momento crucial en la lucha por la justicia y la integridad en el tenis. Me enorgullece acompañar a un grupo de compañeros jugadores, tanto hombres como mujeres, como uno de los demandantes en una demanda integral contra los circuitos ATP y WTA, la ITIA y la ITF. Ha llegado el momento de exigir responsabilidades a estas organizaciones y a sus cómplices por décadas de prácticas ilegales, abuso sistemático de jugadores y explotación que han empañado nuestro deporte" .

Luego, agregó: "Durante los últimos años, la PPTA, organización en la que he trabajado incansablemente desde su creación, ha realizado innumerables esfuerzos para colaborar con los tours con la esperanza de lograr un cambio positivo para los jugadores. A pesar de estos esfuerzos e intentos de entablar un diálogo constructivo, nos topamos con resistencia y una falta de acciones significativas. Debido a esta continua indiferencia hacia los jugadores, no nos quedó otra alternativa que actuar por nuestra cuenta".

Y el tenista norteamericano conluyó: "Durante demasiado tiempo, los jugadores se han visto obligados a aceptar un sistema roto que ignora nuestro bienestar, subestima nuestras contribuciones y nos deja sin representación real. Las demandas exponen un sistema anticompetitivo profundamente arraigado, plagado de control monopolístico, conflictos de intereses, explotación económica y un flagrante desprecio por el bienestar de los jugadores por parte de los acusados. Estas acciones legales son una lucha por los jugadores de hoy, las generaciones futuras, los fanáticos y el futuro de nuestro deporte. Mi compromiso con esta causa nunca ha sido más fuerte".