Conmoción en el tenis argentino: un jugador se desplomó en pleno partido

Conmoción en el tenis argentino porque un jugador se desplomó en pleno partido.

Hay conmoción en el tenis argentino porque un jugador se desplomó en pleno partido en el Challenger 75 de Santiago de Chile en 2025. El protagonista es Guido Justo (413° en el ranking mundial de la ATP), quien disputaba el encuentro frente a su compatriota Genaro Olivieri (325°) sobre la cancha de polvo de ladrillo cuando se sintió mal y se cayó directamente.

Las imágenes y el video trascendieron rápidamente a través de las redes sociales, por lo que la preocupación fue inminente. Sin embargo, con el correr de los minutos llegó la tranquilidad y confirmaron que sólo se trató de un fuerte calambre, luego de más de tres horas de juego sobre la arcilla del norte nacional. Este instante se dio sobre el final del tercer set, por lo que tanto ambos deportistas como los jueces y el público se sorprendieron. De hecho, Justo tuvo que abandonar cuando perdía por 6-2, 6-7 (3) y 6-5, y debía sacar 0-30.

El dramatismo que se vivió con Guido Justo en el tenis argentino ocurrió en la cancha 1 del complejo ubicado en Santiago de Chile, en el marco de la primera ronda del Challenger 75 de la mencionada ciudad. Al intentar impactar un smash, el jugador se desplomó repentinamente en la cancha debido a los calambres generalizados. Aunque logró incorporarse para continuar luego de varios intentos, nuevamente cayó al suelo en el siguiente punto, esta vez tomándose la pierna derecha, lo que forzó su abandono en medio de visibles muestras de dolor.

Antes de este episodio, el argentino ya había dado señales de problemas físicos. En el segundo set, con el marcador 2-3, solicitó asistencia médica para ser tratado en el hombro derecho. Posteriormente, en el tercer set, con 3-4, volvió a recibir atención debido a molestias en la espalda baja. Ahora, su rival Olivieri enfrentará en los octavos de final al boliviano Murkel Dellien, séptimo preclasificado del torneo, en la cancha central no antes de las 12.10 horas de Argentina del miércoles 12 de marzo.

El mensaje de Federico Gómez, el tenista argentino que expuso su depresión: "No querer vivir más"

Querido tenis... El deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas. Siento haber tocado fondo, pero a su vez quiero agarrarme de esta situación para agarrar impulso y empujarme hacia arriba para volver a salir a la superficie. No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opcion según mi parecer. Esto quizás tome por sorpresa a muchos pero el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción. Los últimos 6 meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano. Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo, los cuales se me hace muy difícil expresar pero quería que lo sepan para que puedan entender acciones o comportamientos que posiblemente tuve en este último tiempo y esto busca explicar un poco eso.

Me cuesta mucho escribir todo esto sin llorar a más no poder, pero creo que es la mejor decisión que pude haber tomado en este momento para sacarme este gran peso que siento encima y me come la cabeza 24/7. Todo esto no lo escribo buscando algún minuto de fama, sino que lo hago para que sepan y entiendan que todos tenemos luchas internas que estamos viviendo a pesar de no ser demostradas u ocultadas en el día a día. Espero que después de abrirme un poco (algo que tanto me cuesta) pueda sentirme un poco mejor conmigo mismo y poder vivir un poco más en paz haciendo lo que amo que es jugar al tenis. Estoy agradecido de tener la gente que me rodea y que busca sacar lo mejor de mí aunque esto sea una tarea muy difícil. Intentaré volver a tener esa alegría natural que me caracterizaba y principalmente volver a sentirme bien conmigo sabiendo que "its okay not to be okay". Como dije antes, me genera un dolor enorme abrirme de esta manera pero sentía la necesidad de contarles un poco mi situación. Sigo buscando mi mejor version. Trabajaré para buscar ese bienestar emocional que alguna vez sentí.

Atte, El gordo Gomez.