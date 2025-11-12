Argentina se prepara para dar el golpe en la Billie Jean King Cup ante Suiza y Eslovaquia

Argentina sueña con la Billie Jean King Cup: los cruces ante Suiza y eslovaquia para entrar a los Quialfers 2026.

El seleccionado argentino de tenis femenino se prepara en Córdoba de cara a los play-offs de la Billie Jean King Cup, que se desarrollarán entre el 14 y 16 de noviembre, frente a Suiza y Eslovaquia. El equipo conducido por Mercedes Paz buscará un lugar en los Qualifers 2026, máxima competencia de la categoría femenina.

Luego de comenzar la primera sesión de entrenamiento este martes con la capitana en la cancha principal del Córdoba Lawn Tenis Club, donde se disputará la serie contra las europeas, Jazmín Ortenzi, una de las tenistas que conforma el equipo se mostró entusiasmada de cara a los duelos. "“Volver a estar en la Billie con el equipo significa mucho, me gusta jugar para la Argentina. Este año tuve la chance de ser singlista en Guadalajara y estoy contenta. Con ganas de jugar", expresó.

En el mismo sentido, la jugadora de 23 años, ubicada 216 en el ranking de la WTA, manifestó: “Acá en Córdoba las condiciones son bien distintas a las de Tucumán que venimos de la semana pasada. La pelota también cambia. Venimos de calor en esta gira así que eso no nos afecta".

Después de la práctica de Ortenzi, llegó el turno de Lourdes Carlé, quien ingresó a la cancha para pelotear junto a Luisina Giovannini. Luego, Julia Riera y Solana Sierra hicieron lo propio con sus entrenadores, y cerraron la jornada con ejercicios desde el fondo de la cancha, ante la supervisión de "Mecha" Paz.

Lourdes Carlé se entrena en el Córdoba Lawn Tenis Club, a la espera de los cruces con Suiza y Eslovaquia.

Cómo es el formato de la Billie Jean King Cup

El formato de la Billie Jean King Cup 2025 ha sido renovado. En abril se disputaron las Qualifiers (clasificatorias) y, en septiembre, las Finals. Para los países que no lograron el pasaje directo, quedan los Playoffs de noviembre, en el que se definirá los que siguen con vida y los eliminados.

En los play-offs juegan 21 selecciones, auqellos equipos que no avanzaron en abril y las que lograron ganar en los grupos. Los siete ganadores de grupo en los Playoffs pasarán a los Qualifiers del año siguiente.

En cuanto al equipo argentino, eso significa que deberán quedar primeras en su zona para meterse en la próxima fase. En caso de no hacerlo, deben volver al Grupo América para buscar otra vez el pasaje a los Playoffs del año siguiente.

En este 2025, Argentina logró la clasificación luego de derrotar de manera consecutiva a Guatemala, Chile, Venezuela, Paraguay y México, en abril pasado.

Las experiencias recientes de Argentina en play-offs

Argentina viene de caer cuatro veces consecutivas en la instancia de Playoffs:

2024: cayó ante Brasil

cayó ante 2023: perdió frente a Eslovaquia

perdió frente a 2022: otra derrota ante Brasil

otra derrota ante 2021: fue superada por Kazajistán

Cuánco juega Argentina por los play-offs de la Billie Jean King Cup y dónde verlo

Los Playoffs de la Billie Jean King Cup comenzarán el viernes 14 a las 11:00 con la serie entre Argentina y Eslovaquia. El sábado, mientras tanto, llegará el momento de Eslovaquia vs Suiza y el domingo, por su parte, se dará la definición del Grupo C entre Argentina vs Suiza. Todos los partidos podrá observarse por TyC Sports.