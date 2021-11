Verón reveló detalles sobre su pelea con Diego Armando Maradona: "Fue difícil"

Durante una entrevista brindada a ESPN F90, Juan Sebastián Verón contó detalles sobre lo que sucedió tras la pelea con Diego Armando Maradona.

Corría el año 2010 y luego de las incontables críticas a Juan Sebastián Verón en Corea-Japón 2002, Diego Maradona lo convocó nuevamente a la Selección Argentina. Sin embargo el exjugador de Estudiantes participó muy poco y no quedó conforme. Tiempo después se cruzaron en una cancha y desde de ese momento las cosas no quedaron bien. "La Brujita" reveló en ESPN F90 por qué la reconciliación nunca se dio.

Seis años después de la última Copa del Mundo que jugó el dirigente "Pincharrata", Maradona y Verón participaron del Partido por la Paz que organizó el Papa Francisco. Aquel día la amistad se terminó de romper. El "Diez" cayó en el campo de juego tras pelear una pelota con su, hasta poco tiempo después, amigo. Se levantó e intentó chocar las manos con Verón quien lo ignoró y una vez terminado el primer tiempo el campeón del mundo en 1986 se lo reprochó.

El pasado 25 de noviembre de 2020 tras el fallecimiento del futbolista más grande de todos los tiempos, su excompañero en Boca Juniors lo despidió de manera emotiva. Casi un año después del hecho brindó una entrevista a Sebastián Vignolo y su equipo en ESPN en donde recordó distintos momentos junto a "Pelusa".

"Por esa relación que tuviste, ¿Cómo lo viviste y cómo lo vivís?" preguntó Daniel Arcucci y Verón respondió: "Fue de amor-odio. Para los jugadores de nuestra época y para mí en particular, llegar a Italia era llegar al fútbol de Maradona. Nosotros nos levantábamos para ver al Napoli. Me hubiera encantado tener una charla. La quise tener, fue difícil y también hubo en el medio una recomendación de 'mirá que ya no es más él', y bueno, no se pudo", aseguró.

Continuó: "Es difícil hablar hoy porque es complejo no poder tener del otro lado una respuesta. Se bien la relación que tuve, lo que hice en ese momento dentro de la Selección donde estaba encomendado para otras cuestiones que pasaban muy por alrededor. Tuve una charla con él después del primer partido y sé bien lo que me dijo y lo que me dijo en Sudáfrica", recordó lo sucedido luego del triunfo por 1 a 0 ante Nigeria.

El recuerdo de la forma de ser de Maradona

Teniendo en cuenta el mencionado encuentro donde compartieron cancha por última vez, la "Brujita" recordó cómo era Diego: "Cuando estaba la cámara prendida es una cosa, cuando se apagaba siempre fue otra. Compartí en Boca y en la Selección y hubiera sido de otra manera si teníamos una charla y que haya recordado también todo lo que hablamos. Es una lástima no tenerlo, lo tendrían que haber cuidado mucho más de lo que se cuidó", sentenció.