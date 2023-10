Una figura de TyC Sports liquidó al Pollo Vignolo: "Las pelotas"

Una figura de TyC Sports se desquitó con el Pollo Vignolo y lo aniquiló públicamente, después de una pelea que tuvieron en los medios. Qué le dijo el conductor a su colega de ESPN.

Una figura de TyC Sports fulminó a Sebastián "Pollo" Vignolo después de una feroz disputa pública que tuvo el periodista deportivo con su colega de ESPN. Una de las estrellas del canal de televisión de deportes del Grupo Clarín cruzó al relator cordobés. Es más, repasó lo que había ocurrido entre ambos hace algunos años y fue lapidario.

El protagonista es nada menos que Diego Díaz, el exjugador y actor de 55 años que siempre tuvo diferencias con el líder de F90. De hecho, durante la entrevista con Doble Mérito recordó lo sucedido con el relator y fue muy sincero. Cuando ambos competían con sus programas de la tarde hasta el 2021, el exdelantero insinuó que su colega era hincha de Boca. Muy dolido, Vignolo le respondió que no tenía "códigos" y que se creía más importante por haber jugado "diez minutos" en la Primera División.

Diego Díaz recordó su pelea con el Pollo Vignolo: "Crack de café"

Durante la conversación con Ariel Cheb y Agustín Stella, el exfutbolista fue consultado por las diferencias entre su carrera dentro de la cancha y lo que sucede en un estudio de televisión. Al respecto, repasó: "Tuve un momento de controversia con Sebastián Vignolo, que me cargaba... Y yo digo: ´Bueno, ¿a vos te hubiera gustado jugar los diez minutos que yo jugué en Primera, no?´".

A fondo, el actor disparó que "a vos te dicen que jugaste diez minutos..." y agregó: "Obviamente que tenía condiciones para jugar en Primera, eh". Al mismo tiempo, aclaró: "Yo soy el primero que se carga y el que, cuando hablo con algún exjugador de fútbol, acepto la cargada". "No la acepto de algún otro pirulo, eh", sacó pecho.

Fiel a su estilo picante y polémico, Díaz insistió: "O sea, ningún otro estúpido que me venga a decir ´¿sabés qué malo que eras vos?´. ¿Y vos dónde jugaste, pá?". Si bien Diego aclaró que en este caso no se refería a Vignolo sino en general, profundizó: "Si hay algo que no me banco es a aquel que, hay un montón, es el crack de café, el crack del bar... Toda la vida me tuvo las pelotas por acá. Si no llegaste por algo es y si yo llegué, por algo es".

Diego Díaz recordó su pelea con el Pollo Vignolo.

En la misma línea, Diego dio ejemplos de algunos hombres que buscaron excusas por no haber cumplido su sueño de ser futbolista profesional: "´¿Sabés qué bueno que era yo? Lo que pasó a mí fue que me gustaban las minas, lo que pasa es que me lastimé un dedo y por eso no pude llegar... No, lo que pasa es que a mí me encantaba la noche´". "¡Como si a mí me gustara la tarde! ¡O los floreros! A mí también me gustaban las mujeres, me gustaban las mismas cosas que todos esos que están en esos barcitos adjudicándose el hecho de no haber llegado por equis motivo", amplió.

"Bueno, flaco, si no llegaste es por algo, y si yo llegué por algo es. Obviamente que tengo muchas más condiciones que todos aquellos que no llegaron", disparó el exjugador de Platense, Banfield y San Lorenzo, entre otros. "Ahora, dentro de lo que son los jugadores de Primera, yo era un jugador de nivel standard", remató.

Qué pasó entre el Pollo Vignolo y Diego Díaz

Todo comenzó cuando el exatacante, sin mencionar a su colega, opinó que "hay algunos conductores encubiertos que todos saben de qué equipos son pero no lo dicen, en los otros medios hay mayoría de Boca y trabajan supuestamente de imparciales". Fue entonces cuando el relator recogió el guante y le contestó que "hay algunos periodistas exjugadores que jugaron diez minutos y piensan que pueden hablar...". "A mí me enseñaron que en la vida hay que tener códigos pero bueno, dejémoslo".