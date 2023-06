Un histórico de River habló de Julián Álvarez y enmudeció al Pollo Vignolo en ESPN

Un histórico referente de River Plate destacó el nivel de Julián Álvarez y sorprendió a Sebastián Vignolo en pleno ESPN F90. El exjugador presenció el ciclo de la señal de Disney y opinó sobre el presente futbolístico del futbolista del Manchester City, quien viene de consagrarse con la triple corona en Europa. Luego de escucharlo en vivo, el "Pollo" se quedó sin palabras durante la charla en la que luego participaron sus compañeros.

Javier Saviola, quien debutó con 16 años con la camiseta del "Millonario" de la mano de Ramón Díaz, dijo presente en el mencionado programa días antes de participar de los partidos homenaje de Maximiliano Rodríguez y Juan Román Riquelme. El "Conejo", que conoce mucho el puesto en ataque, opinó de la "Araña" y contó lo que sintió cuando lo vio jugar. Además, el exatacante del Barcelona se refirió a las habituales comparaciones con Lucas Beltrán.

"Cuando lo vi a Julián Álvarez en uno de los primeros partidos que me tocó verlo me maravilló. Es el jugador que sinceramente me gusta, no sólo goleador sino también que juegue como lo intentaba hacer yo adentro de la cancha como tirarse unos metros más atrás, de estar entre líneas para poder agarrar la pelota y Julián lo maneja de mil maravillas. Con Beltrán no se parecen en nada. Lucas no tiene las mismas características", lanzó Saviola con respecto al nivel de Julián Álvarez y sorprendió al "Pollo" en ESPN.

Por otro lado, el "Conejo" reveló que sigue al equipo y se refirió a Martín Demichelis: "Lo veo muy bien. Después de Marcelo (Gallardo) que dejó la vara altísima iba a ser complicado para el técnico que venga a intentarlo reemplazarlo. Pero Martín tiene las ideas muy claras, sabe lo que quiere y está muy capacitado, le está haciendo muy bien al club. Me gusta verlo a Nacho Fernández, que es distinto adentro de la cancha, Beltrán también que tiene muchas cosas interesantes, es un jugador interesantísimo.

El papelón en vivo del Pollo Vignolo relatando a River en ESPN

Sebastián "El Pollo" Vignolo protagonizó otro blooper en la televisión. En esta oportunidad, el relator falló en plena transmisión del partido entre River y Defensa y Justicia en el estadio Monumental, por un encuentro postergado tras la muerte del hincha Pablo Serrano. En medio del duelo, el periodista deportivo tuvo una confusión en ESPN Premium que se volvió viral a través de las redes sociales.

Cuando iban diez minutos del segundo tiempo, el conductor confundió a Rodrigo Mora con Guillermo Coria. Mientras la imagen mostraba al extenista con una gorrita y moviendo la cabeza al ritmo de una canción de los hinchas, el relator dijo "ahí estaba el gran Mora, ´Morita´...". "Creo que uno de los mejores amigos de Marcelo Gallardo, ´Morita´", acotó al instante para intentar quedar bien con los fanáticos del "Millonario".