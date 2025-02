Ruggeri se pasó de vivo con un DT y quedó en ridículo en ESPN

Como es habitual, Oscar Ruggeri volvió a hablar del tema de los entrenadores y se la agarró con las cosas que no entiende. En este caso, el exdefensor de la Selección Argentina quiso criticar a actual entrenador del Porto, Martín Anselmi al hacer un comentario sobre una conferenca de prensa y, rápidamente, las redes sociales le salieron al cruce.

Después de haber criticado a duramente a Lionel Scaloni, en la previa del Mundial de Qatar 2022, la opinión de Oscar Ruggeri cayó en picada para todos los futboleros argentinos. Y, ahora, en su programa de ESPN, junto con el Pollo Vignolo se rió de la conferencia de prensa que dio Martin Anselmi, el actual entrenador del Porto portugués que llegó allí luego de haber ganado varios títulos en América, tanto con Independiente del Valle y tras haber tenido un buen paso por el Cruz Azul mexicano. Esta vez, Ruggeri, al escuchar la conferencia de prensa "Cómo le habla a sus jugadores".

El tema es que Martín Anselmi, en una conferencia de prensa, habló con números sobre la cantidad de posibilidades y datos estadísticos que tuvo un partido de fútbol y, a partir de ello, midió su evolución. Por ejemplo: "Tuvimos una presión tras pérdida de 4.9 pases permitidos al rival en el último partido, veníamos teniendo 6 o 7 y buscamos mejorarlo, ser mejores. Les mostramos esos números a los jugadores: Ese es tu promedio, a esto tenemos que llevarlo. Y lo superamos porque 4.9 es realmente muy bajo. No es sostenible en el tiempo, pero sí llegar a 6”

Rápidamente, al escuchar eso, Ruggeri trató de tirarlo abajo: "Cómo le explicás esto a los jugadores en un vestuario? Que recuperamos 4.3, pero hay que recuperar 5.2". Más allá de la reacción que pareció divertido, vale recordar que Ruggeri fue entrenador de varios equipos y no logró salir campeón nunca, de hecho el último partido que dirigió fue la derrota histórica del Ciclón frente a Boca por 7-1 en el Nuevo Gasómetro.

Ruggeri cruzó a Cascini tras las críticas por los arbitrajes en Boca: "¿Sale a hablar cuando lo benefician?"

El ex Independiente consideró que “está mal la manera en la que Raúl se quejó, de lo que dijo... Si no, tendría que salir cuando lo benefician". "¿Sale Cascini a hablar y dice ‘hoy nos beneficiaron’?", se preguntó con un tono irónico acerca del accionar de su excompañero en ESPN. Incluso, fue más allá y recordó un partido por los octavos de final de la Copa Argentina 2024 porque "el día de Talleres de Córdoba, la pelota se fue dos metros, hicieron el gol, eliminaron a Talleres y no salió y dijo ‘hoy nos beneficiaron'”.

Muy firme con su postura, el exdefensor de la Selección Argentina aseguró que en el primer gol de Racing, que provino de un lateral sacado fuera del lugar en el que correspondía, la defensa de Boca debió haber estado más alerta ya que “siempre lo hacen en cualquier lado, hay que estar atento”. Enfurecido, el "Cabezón" disparó que “todos hacen los laterales así" y amplió: "He visto a (Luis) Advínucla, que corre y se va 10 metros, ¡déjense de joder! Estás jugando un clásico, estate atento, mostro... Le hacen el gol de lateral y decís que se lo tiraron 5 metros mas adelante. En una final tenes que estar atento, con los ojos abiertos, déjense de joder”.