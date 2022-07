Ruggeri se calentó con Navarro Montoya y lo destrozó en vivo: "No me interesa"

El exdefensor del seleccionado argentino y el exarquero tuvieron una acolarada discusión al aire sobre una etapa pasada.

Oscar Ruggeri le dijo a Navarro Montoya en vivo que no fue al Mundial de México 86 porque le da lo mismo ganar o no.

Oscar Ruggeri le dijo a Navarro Montoya en vivo que no fue al Mundial de México 86 porque le da lo mismo ganar o no.

En el programa Fútbol 90 de ESPN se vivió un momento tenso entre dos de los panelistas este viernes. Cuando hablaban sobre las visiones e ideologías que se llevan adelante en el fútbol, Oscar Ruggeri y Carlos Navarro Montoya intercambiaron sus opiniones y derivó en un reproche del exdefensor del seleccionado argentino hacia el el exarquero de Boca Juniors por su mirada futbolìstica que lo privó de participar del Mundial de México 1986, según él.

La discusión había comenzado por las consecuencias que generan las derrotas en los equipos y allí se inició la disputa mayor entre el "Cabezón" y el "Mono". Ruggeri, fiel a su estilo, redujo la trasfondo de la charla y manifestó que "solo importa ganar", a lo que el exportero le respondió que "lo importante y fundamental es la manera en la que se obtienen los resultados". Ahí, el excentral del Real Madrid explotó y exclamó: “A mí no me interesa lo que digan, ¡hay que ganar!”. Luego invocó al entrenador que marcó su carrera: “Bilardo, cada vez te quiero más, gracias por enseñarnos”.

Ante el grito de Ruggeri, Navarro Montoya volvió a recalcar y dejar en claro que "ganar es el objetivo de cualquier entrenador y jugador: Pero está el cómo, que es lo que queremos discutir, y las consecuencias en los equipos tan grandes que son enormes”. Y después, añadió: “Hay cuestiones que discutirlas en el fútbol es atrasar, no necesitamos seguir discutiendo esto”.

Tras la respuesta del exarquero de Vélez Sarsfield, el "Cabezón" explotó casi a los gritos y denunció una situación que parecía tener guardada desde hacía mucho tiempo con su interlocutor y sorprendió a todos los presentes: “Vos te perdiste de ir a la selección con nosotros por eso, porque te da lo mismo ganar o no. Si vos decías, ‘hay que ganar’, adentro". Es que Ruggeri siempre hace alusión a la mentalidad con la que se formó aquel equipo que alcanzó la gloria en la Copa del Mundo que brillò Diego Armando maradona. Siguiendo con la disputa, el campeón con el seleccionado argentino, agregó con ironía: “Están todo el día así, ‘Hay que ir al Colón, porque si no sos de cuarta’. Hay que ganar, mostro”.

Cabe recalcar que el "Mono" no fue convocado para la el equipo nacional por un impedimento muy particular: ya había atajado en las Eliminatorias del Mundial de 1986 para la Selección de Colombia y no podía hacerlo con otro país. Por esa razón Bilardo, que tenía un buen pensamiento de Navarro Montoya, se inclinó por Nery Pumpido, Luis Islas y Héctor Miguel Zelada para ese proceso. En Italia 1990 tampoco fue tenido en cuenta, cuando en aquel momento ya brillaba como portero de Boca, y terminaron viajando Sergio Goycoechea, Ángel David Comizzo y Fabián Cancelarich.

Cuando parecía que la discusión finalizaría ahí mismo, Navarro Montoya remarcó que "no siempre gana el mejor", y citó a Holanda en 1974 como ejemplo, argumentando que no había obtenido el título, pero a su forma de ver había sido la mejor del campeonato. Ruggeri no se quedó callado y volvió a arremeter para dejar marcada su postura por última vez: "Con su forma, Alemania lo superó”