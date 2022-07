Ruggeri le puso los puntos a Vignolo por Izquierdoz: "Falta de respeto"

El conductor y el exfutbolista se trenzaron por el momento que atraviesa Boca y el panorama de Carlos Izquierdoz tras ser borrado por Hugo Ibarra.

"El Pollo" Sebastián Vignolo y Oscar Ruggeri volvieron a tener un tenso cruce durante ESPN F90 y esta vez fue por la situación de Carlos Izquierdoz en Boca. El campeón del Mundo en México 1986 y el relator se cruzaron por la decisión de Hugo Ibarra de separarlo del plantel tras la elminiación de la Copa Libertadores.

En un lunes agitado para Boca, la dirigencia del club confirmó a Ibarra (acompañado de "Tito" Pompei y Leandro Gracián) como entrenador de la Primera División pese a la derrota en el clásico con San Lorenzo el pasado fin de semana. Más allá del resultado, la noticia pasó por el desplazamiento de Izquierdoz, que fue suplente y recibió el apoyo de sus compañeros durante el partido. De hecho, al anotar su gol, Marcos Rojo se sacó la cinta de capitán y fue corriendo a abrazar al "Cali", en un claro gesto de respaldo al zaguero.

En ESPN F90 analizaron la situación en el contexto del presente de Boca y las posturas fueron opuestas entre los integrantes del panel. No obstante, el cruce más fuerte fue entre Vignolo y Ruggeri, quien frenó en seco al conductor del envío diario. "Que haya jugado Zambrano en lugar de Izquierdoz fue una decisión de Ibarra", aseguró "El Pollo" en contra de quienes sostenían que la salida del ex Lanús fue una determinación del Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme. De inmediato llegó la respuesta de Ruggeri fue letal: "¡Ah, pero vos creés eso!".

Con cara de pocos amigos, Vignolo fue tajante en su respuesta. "Sí, estoy hablando yo. Hablo por mí. Ahora, ¿el abrazo de Marcos Rojo a Izquierdoz no es una falta de respeto al que juega de dos? Si soy Zambrano...", llegó a decir antes de ser interrumpido por el "Cabezón". El exjugador de Boca y River arremetió: "Es una falta de respeto sacar al capitán. Era el más regular de todos durante no sé cuánto tiempo. Se bancó todas, lesionado quería volver. Era el líder que hablaba. Que hablaba adentro y vos no lo escuchabas. Esa es una falta de respeto al grupo. Y el grupo le pasó factura el otro día".

Entonces, intervino Federico Bulos para consultar "¿a quién le pasó factura el grupo?". Ruggeri sostuvo que los jugadores le dieron un mensaje a los dirigentes, pero el "Negro" lo cuestionó: "Los dirigentes le pasaron factura a los que hicieron la huelga antes del partido". "¿Huelga? Corregí esa palabra", enfureció el exfutbolista

Más tarde, el "Cabezón" cerró su idea con una durísima crítica a Ibarra: "¿Sacar al capitán porque fue a hablar? Lo mejor era tranquilizar todo. Y decir que después el iba a decidir lo que le gustaría como tecnico. Eso es lo que debería haber hecho Ibarra".