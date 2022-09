Ruggeri derrapó al aire y bromeó con la muerte de la reina Isabel II: "Palmo"

Oscar Ruggeri se fue de tema y bromeó al aire de ESPN F90 con un meme sobre la muerte de la reina Isabel II.

Oscar Ruggeri derrapó al aire de ESPN F90 con un polémico comentario sobre un meme de la muerte de la reina Isabel II. En el inicio del programa, y fuera de cualquier tema relacionado al Superclásico del fútbol argentino, el exjugador lanzó un chiste en respuesta a lo que dijo Sebastián "Pollo" Vignolo, habló de la monarca fallecida y también a Mirtha Legrand. Esto generó las risas de sus compañeros que también se unieron al momento por demás bizarro.

El "Cabezón" hizo referencia a uno de los memes que se viralizó en las redes sociales con la marca Palmolive y los rostros de ambas mujeres por separado. El mismo corresponde al fallecimiento de Isabel II y a que la diva de los almuerzos está viva. El campeón del mundo en México 1986 aprovechó la oportunidad pero su broma fue más allá de los límites.

"Tenemos un programa hoy. Arrancamos 90 y vamos a charlar un ratito", soltó Sebastián Vignolo una vez que culminó el pase de programa con F12. Sus compañeros le consultaron acerca de qué temas hablarían durante el programa y el conductor respondió: "Life". Federico Bulos lo escuchó, cantó un fragmento de la reconocida canción "Life is life" y esto derivó en que Ruggeri haga el controversial chiste en vivo.

"¿Viste cómo pusieron los guachos? ¿De la reina y de Mirtha? Salió en todos lados. Palmo-live", esbozó el exjugador y desató las carcajadas por parte de los periodistas del ciclo. El "Pollo" Vignolo se quedó sin palabras e inmediatamente mandó los títulos del programa, referidos principalmente a lo que será el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera.

El Pollo Vignolo explotó por la eliminación de Vélez en la Libertadores

"Nos acostumbramos nomás a otra final brasileña. Mucha diferencia, no hay que ir a Europa para ver la diferencia, sino que hay que ver en Brasil. Nos acostumbramos otra vez. Nos ponemos con eliminatorias, con salidas de alguna manera para el aplauso. ¿Cuánto salió el global?", soltó Sebastián Vignolo con un interrogante para sus compañeros de ciclo al aire. Luego de que ellos le confirmaran que fue 6 a 1, el "Pollo" continuó con su opinión.

"Qué se yo, no sé. A mí me jode que ningún equipo argentino se pueda meter en la final. ¿Cuál fue el último equipo argentino en jugar la final de la Libertadores? River vs. Flamengo", agregó. Acto seguido, dialogó con Mariano Closs y este último esbozó entre risas: "Nos vamos a vivir a Brasil en cualquier momento". Con estos dichos dio lugar nuevamente al conductor de F90, quien respondió: "Naturalizamos también que ya mandan los brasileños, ya está".