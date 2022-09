El Pollo Vignolo explotó por la eliminación de Vélez en la Libertadores: "Me jode"

Sebastián "Pollo" Vignolo explotó de bronca en ESPN F90 tras la eliminación de Vélez en la Copa Libertadores a manos del Flamengo y destrozó al fútbol argentino.

Sebastián Vignolo explotó de bronca tras la eliminación de Vélez Sarsfield en la semifinal de la Copa Libertadores a manos del Flamengo de Brasil. El conductor comenzó ESPN F90 con un furioso editorial por el rendimiento de los equipos argentinos en el mencionado torneo continental y el apuntado fue el "Fortín", que no logró la épica en tierras cariocas. Además, el "Pollo" comparó el fútbol de nuestro país con el brasileño y sus compañeros no se perdieron el debate.

El elenco dirigido por Alexander Medina cayó en Liniers en el cruce de ida por 4 a 0 y no la tenía fácil en el Maracaná. Los del "Cacique" ganaban 1 a 0 con el tanto de Lucas Pratto en la vuelta pero el local empató y no perdonó. Con los tantos de Pedro y Marinho dio vuelta las acciones, ganó de nuevo y se metió en el duelo decisivo ante Paranaense. Todo esto molestó al relator de la señal televisiva y lo demostró con sus palabras.

"Nos acostumbramos nomás a otra final brasileña. Mucha diferencia, no hay que ir a Europa para ver la diferencia, sino que hay que ver en Brasil. Nos acostumbramos otra vez. Nos ponemos con eliminatorias, con salidas de alguna manera para el aplauso. ¿Cuánto salió el global?", soltó Sebastián Vignolo con un interrogante para sus compañeros de ciclo al aire. Luego de que ellos le confirmaran que fue 6 a 1, el "Pollo" continuó con su opinión.

"Qué se yo, no sé. A mí me jode que ningún equipo argentino se pueda meter en la final. ¿Cuál fue el último equipo argentino en jugar la final de la Libertadores? River vs. Flamengo", agregó. Acto seguido, dialogó con Mariano Closs y este último esbozó entre risas: "Nos vamos a vivir a Brasil en cualquier momento". Con estos dichos dio lugar nuevamente al conductor de F90, quien respondió: "Naturalizamos también que ya mandan los brasileños, ya está".

