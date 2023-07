Ruggeri chicaneó a Boca en ESPN por la posible llegada de Cavani: "Dimos la vuelta"

Oscar Ruggeri picanteó a Boca Juniors en pleno ESPN mientras dialogaban sobre la posible llegada del uruguayo Edinson Cavani al "Xeneize".

Oscar Ruggeri lanzó una chicana para Boca Juniors en medio de un debate por la posible llegada de Edinson Cavani al club. El delantero uruguayo tendrá que ultimar detalles con el Valencia para desprenderse del elenco español y luego arreglar su vínculo con el "Xeneize" mientras el Consejo de Fútbol lo espera con ansias. A raíz de esto, durante ESPN F90 surgió una charla en la que el "Cabezón" aprovechó su fanatismo por River para picantear al rival de toda la vida.

Cabe destacar que el campeón del mundo en México 1986 con la Selección dio sus primeros pasos con la camiseta "Azul y Oro" y se calzó la del "Millonario" varios años después pasando de un equipo al otro. El exdefensor no se olvidó de aquel pase histórico y también lo mencionó en el programa. Sin embargo, su recuerdo no es para nada feliz y lo reveló en vivo con otro comentario sobre la institución que dio que hablar.

A lo largo del debate se refirieron a los dichos de Cavani sobre colgarse del alambrado de la Bombonera para celebrar un gol y Ruggeri aprovechó la ocasión para hacer una pregunta que desató todo lo que vino después. "¿El pozo no está más, no?", esbozó el "Cabezón". Ante esto, Sebastián "Pollo" Vignolo contestó: "No. ¿Hace cuánto no vas?". El exjugador no dejó pasar esa respuesta y contó lo que vivió con la "Banda" en dicho estadio: "Fui cuando dimos la vuelta. Le ganamos 2 a 0". Con ese comentario recordó el triunfo del "Millonario" con los dos goles de Norberto "Beto" Alonso -uno de ellos con la famosa pelota naranja a la que el campeón del mundo también hizo referencia en sus dichos- que le dieron el campeonato de 1986.

Por otro lado, el exdefensor de la "Albiceleste" también habló de su etapa conflictiva y lanzó una chicana para el "Xeneize": "Yo no estaba en un grande. Boca no era grande, era de lo peor. Jugué seis años ahí y cobré una vez cuando vino (Diego) Maradona en el 81 que después salimos campeones. Firmé un contrato y nada más, después quedé libre". Fue la única estrella que Ruggeri sumó en el club de la Ribera antes de pasar a River Plate, donde no sólo se quedó con un título local, sino que sumó tres a nivel internacional.

El Pollo Vignolo descolocó a Diego Latorre y lo expuso con Yanina Latorre

Sebastián Vignolo opinó sobre una cuestión de pareja entre Diego y Yanina Latorre en pleno Equipo F de ESPN e incomodó al exfutbolista de Boca Juniors. En medio del análisis de la victoria del "Xeneize" por 1 a 0 ante Huracán en la Bombonera, el relator reveló un detalle sobre su compañero y le hizo una pregunta que dejó al descubierto algo sensible del panelista con su pareja. Luego de la respuesta, uno de los presentes intervino para cambiar de tema.

El problema entre la periodista y el comentarista de la señal de Disney, según lanzó el "Pollo", son los mensajes de su celular. Es que "Gambeta" vio el WhatsApp de su esposa el día anterior y lo dijo en vivo en el mencionado programa para sorpresa de todos. Vignolo lo escuchó, se aprovechó de la situación y puso en aprietos a Latorre con un filoso comentario con respecto a su relación de amor con la integrante de LAM.